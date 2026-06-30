¿Y si sí? El nuevo grito de México que sirvió de talismán para el segundo gol ante Ecuador 

En el Estadio Ciudad de México ocurrió algo que no estaba escrito en el guion del partido. Antes de que Raúl Jiménez sacara un disparo potente para marcar el segundo gol de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, las tribunas comenzaron a lanzar una pregunta que rápidamente se convirtió en un grito colectivo.

“¿Y si sí?” “¿Y si sí?”, se escuchó por varios segundos

No fue una orden, no fue una protesta, no fue el sonido que durante años puso a la Federación Mexicana de Futbol bajo la lupa internacional. Fue una frase que nació en las calles, en redes sociales y en la conversación diaria de los aficionados mexicanos: una manera de preguntarse si esta vez la historia puede ser diferente.

México ha vivido décadas con la misma obsesión de alcanzar el famoso “quinto partido” que se convirtió en una frontera emocional para varias generaciones. La afición conoce la espera, las eliminaciones dolorosas y la sensación de quedarse cerca.

Por eso, en lugar de mirar al pasado, el público decidió mirar hacia adelante.

“¿Y si sí?” resume esa mezcla de duda y esperanza que acompaña a una selección que intenta escribir una nueva historia en casa.

El grito apareció justo cuando el partido pedía confianza. La gente en las tribunas comenzó a repetirlo y el sonido creció hasta convertirse en uno de los momentos más particulares de la noche. Segundos después llegó el golpe de autoridad de México con el disparo de Raúl Jiménez.

Un grito que no es prohibido

El contraste fue evidente. Durante años, el futbol mexicano trabajó para eliminar un grito considerado discriminatorio que provocó sanciones, advertencias de FIFA y campañas para cambiar la cultura en los estadios. La búsqueda era encontrar una nueva forma de apoyar sin que la pasión terminara en una expresión ofensiva.

Esta vez, la afición encontró una frase distinta. Una pregunta. Una posibilidad.

“¿Y si sí?” no promete que México ganará el Mundial. No asegura que llegará más lejos que nunca. Pero representa algo que pocas veces aparece en una selección acostumbrada a cargar con sus propias dudas: la sensación de que el futuro todavía puede cambiar.

Y en una noche de Mundial, con un estadio lleno y una nación pendiente del mismo balón, México encontró una nueva forma de gritar.