VIDEO: Gol de Quiñones ante Ecuador lo pone a 1 de ser el máximo anotador de México en Mundiales

Julián Quiñones apareció en el minuto 22 del partido entre México y Ecuador, convirtiendo el 1-0, su tercer gol en Mundiales vistiendo la playera del Tricolor y quedando a uno solo de igualar a los máximos anotadores en Copas del Mundo para el combinado nacional: Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández.

En un pase al espacio perfectamente aprovechado por el ‘16’ de México, Julián Quiñones se instaló en el borde del área chica y con un riflazo al primer poste superó a Galíndez, anotando su tercer tanto en una Copa del Mundo.

Así fue como Julián Quiñones hizo retumbar el Estadio Ciudad de México, con más de 80,000 aficionados que hicieron del Himno algo sumamente emotivo:

¿Quiénes son los máximos anotadores de México en Mundiales?

Julián Quiñones disputa su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana, y en su cuarto partido portando la playera del cuadro azteca, el extremo izquierdo suma 3 anotaciones en la justa más importante del futbol.

Con su tercer tanto (Sudáfrica, Chequia y Ecuador), igualó a Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco en el segundo sitio de los máximos goleadores de México en una Copa del Mundo, quedando a una anotación de:

4 / Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández.

* Luis Hernández consiguió sus 4 tantos en una misma edición de Copa del Mundo.

México y Ecuador instantes antes de que el balón ruede en la cancha del Estadio Ciudad de México. Reuters

BFG