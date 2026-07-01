Inglaterra ya teme al infierno del Estadio Ciudad de México y a Gilberto Mora

La selección inglesa enfrentará a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y solo una victoria le permitirá convertirse en el rival del Tri el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Pero desde Inglaterra ya empiezan a mirar hacia el escenario que podría recibirlos.

La prensa inglesa quedó sorprendida por lo que ocurrió en el triunfo de México sobre Ecuador. Una crónica de The Guardian puso el foco en dos elementos que podrían marcar el siguiente partido: el ambiente del estadio y el talento de Gilberto Mora.

Quienquiera que viaje aquí a continuación deberá lidiar con un ambiente que pone los pelos de punta”, señaló el medio británico al describir la atmósfera del inmueble mexicano.

El estadio, construido de concreto y con una historia única dentro de los Mundiales, volvió a convertirse en protagonista. Para los visitantes que llegan por primera vez, la experiencia resulta difícil de anticipar: el ruido parece quedarse atrapado entre las gradas y la energía aumenta con cada momento.

La espera antes del partido contra Ecuador incluso elevó la tensión. El encuentro comenzó con retraso por las condiciones climáticas, pero cuando los futbolistas salieron a calentar quedó claro que la afición mexicana había acumulado toda la energía.

El monitor de decibeles de la pantalla gigante llegó a marcar 149 cuando los aficionados fueron invitados a medir la fuerza de su voz.

Pero Inglaterra no sólo tendría que prepararse para el estadio.

También tendría que encontrar una respuesta para Gilberto Mora.

Gilberto Mora no desentonó en su primera titularidad en el Mundial. Reuters

Con apenas 17 años, el mediocampista mexicano fue uno de los jugadores que más llamó la atención en una noche de máxima presión. The Guardian destacó su actuación y lo describió como un futbolista al que los próximos rivales de México tendrán que encontrar la manera de controlar.

México espera rival. Inglaterra aparece como el escenario más probable, pero antes deberá superar a Congo.

Mientras tanto, en Europa ya entendieron algo. Si llegan al Estadio Ciudad de México, no sólo enfrentarán a 11 jugadores mexicanos, también enfrentarán un ambiente que hizo historia.