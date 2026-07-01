Carta aclaratoria del IEEPO

*Por Emilio Montero Pérez / Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Con relación a la nota firmada por su corresponsal en esta ciudad, Raúl Flores Martínez, publicada el 29 de junio en el diario dirigido por usted, en la página 19, con el encabezado Hallan red de desvíos en Normal de Oaxaca, es necesario hacer algunas precisiones.

1. No es el gobierno estatal quien enfrenta cuestionamientos por el uso indebido de recursos que existía en la Escuela Normal Rural Vanguardia (ENRUVA), ubicada en Tamazulápam del Progreso, pues se trata de un asunto que compete estrictamente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

2. En octubre del año pasado, recibí a los directivos de la Normal, al Comité Estudiantil y a la delegación sindical de la escuela. En dicha reunión el director, el doctor Filiberto Valdés de la Rosa, quien tomó posesión del cargo el 14 de octubre de 2025, refirió una red de corrupción, de desvío de recursos, así como “comprobaciones fraudulentas” a cargo de la administración saliente de la Escuela Normal. Al notificarme estas irregularidades, di vista al maestro Genaro Santana Colmenares, titular del Órgano Interno de Control, para realizar la investigación correspondiente.

3. El director presentó la denuncia correspondiente el 26 de mayo pasado ante la Dirección de Servicios Jurídicos del Instituto, con atención al Órgano Interno de Control.

4. Es importante aclarar que aún no se ha realizado la entrega-recepción de esa Normal, como lo señala la normatividad. De ahí que el Instituto no cuente actualmente con las cifras que se muestran en la nota publicada. No obstante, a partir de que se tuvo conocimiento por escrito, se iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.

5. En ningún mes se ha dejado de entregar recursos a la dirección de la Normal, como se afirma en la nota, pues ese ingreso es básico para la alimentación del alumnado, ya que se trata de un internado. Sólo se retrasó la ministración de septiembre de 2025.

6. Efectivamente, el monto asignado actualmente a la Normal Vanguardia ha disminuido con respecto a la entrega que se hacía en la administración de esa escuela, como puede comprobarse con la documentación respectiva. No existe discreción alguna en la asignación de los recursos. En la actualidad se asignan 9 millones 513 mil pesos, al año, para 453 alumnos de la ENRUVA, mismos que la dirección de la escuela administra y comprueba.

Es importante que la opinión pública conozca esta información, para no tergiversar los hechos, así mismo agradezco su disposición.