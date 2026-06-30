Fabiana, la niña que sobrevivió 7 horas detrás de "una montañita de cemento", conmovió a Venezuela

Entre las miles de historias que ha dejado la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, una ha recorrido el país y trascendido fronteras por la serenidad con la que fue vivida. Es la de Fabiana, una niña de 12 años que permaneció atrapada durante siete horas bajo los escombros de una vivienda en La Guaira y cuyo rescate se convirtió en uno de los episodios más conmovedores de la emergencia.

Mientras las labores de búsqueda avanzaban entre edificios colapsados, réplicas y montañas de concreto, equipos especializados localizaron a la menor con vida. A partir de ese momento comenzó una delicada operación para llegar hasta ella sin provocar un nuevo derrumbe.

En el rescate participaron especialistas del Grupo de Rescate y Operaciones Especiales de Caroní (GROEC), del Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas (GREMCA) y de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes removieron manualmente bloques y fragmentos de la estructura para abrir un acceso seguro.

El operativo se desarrolló durante varias horas. Cada movimiento debía ejecutarse con extrema precisión para evitar que el peso del concreto comprometiera el espacio donde permanecía la niña, mientras las réplicas mantenían latente el riesgo de un nuevo colapso.

Captura de pantalla.

Fue durante ese proceso cuando ocurrió el momento que marcaría la historia del rescate.

En un video grabado por integrantes de los equipos de emergencia, Fabiana conversa con los rescatistas mientras estos trabajan para liberarla. Con voz tranquila, intenta explicar por qué no puede verlos.

—Lo que pasa es que no te veo porque esto es como una montañita de cemento.

La frase comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y fue retomada por medios de comunicación dentro y fuera de Venezuela, convirtiéndose en uno de los testimonios más representativos de la tragedia.

Lejos de mostrar desesperación, la menor respondió en todo momento a las indicaciones de los rescatistas, quienes mantuvieron comunicación constante con ella para conocer su estado y acompañarla durante las maniobras de extracción.

Finalmente, tras siete horas de trabajo, los equipos de emergencia lograron liberarla.

Las primeras valoraciones médicas resultaron alentadoras. De acuerdo con los reportes difundidos tras el rescate, Fabiana conservaba la movilidad y sensibilidad en sus extremidades y presentaba únicamente lesiones superficiales, principalmente escoriaciones en una rodilla, un desenlace considerado favorable dadas las condiciones en que permaneció atrapada.

Las imágenes de su salida recorrieron rápidamente Venezuela. Cubierta de polvo, consciente y respondiendo a quienes la auxiliaban, la niña fue trasladada para recibir atención médica mientras rescatistas y personal de emergencia celebraban el éxito de una de las operaciones más delicadas realizadas tras los sismos.

Con el paso de las horas, su historia comenzó a ser compartida ampliamente en plataformas digitales y retomada por numerosos medios informativos como uno de los relatos que mejor reflejan la esperanza en medio de la devastación.

Por tratarse de una menor de edad, las autoridades y la mayoría de los medios de comunicación han preservado la identidad de su familia y únicamente la han identificado como Fabiana, sin divulgar datos personales adicionales.

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las comunidades afectadas, el rescate de la niña permanece como uno de los episodios más recordados de la emergencia: una historia que, en medio del desastre, mostró el valor del trabajo coordinado de los cuerpos de rescate y la fortaleza con la que una menor enfrentó siete horas bajo los escombros.

Más allá de las cifras de víctimas, edificios colapsados y pérdidas materiales, la voz serena de Fabiana desde el interior de una "montañita de cemento" quedó registrada como uno de los testimonios más humanos de una tragedia que marcó a Venezuela.