Mundial 2026 bajo presión: periodistas de África e Irán no consiguen visas para cubrir el torneo

Con el arranque de la Copa del Mundo de 2026 a la vuelta de la esquina, la tensión política y migratoria ha alcanzado las salas de redacción de todo el planeta. La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) envió una carta formal a la FIFA para denunciar que un número considerable de periodistas de origen iraní y de diversos países africanos han visto rechazadas sus solicitudes de visado por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que les impedirá cubrir el torneo de forma presencial.

La misiva, firmada por el presidente de la AIPS, Gianni Merlo, y dirigida a los directivos de medios de la FIFA, califica la situación como un "problema antiguo e inaceptable". De acuerdo con el organismo periodístico, las restricciones del Departamento de Estado no sólo implican negativas rotundas, sino también la emisión de visados de una sola entrada. Esto último genera un vacío operativo grave: si un reportero debe trasladarse a las sedes de México o Canadá para seguir la fase de grupos de selecciones como Túnez, Senegal o Costa de Marfil, posteriormente no podrá reingresar a territorio estadounidense para las rondas de eliminación directa.

El factor Trump y las restricciones de viaje

El endurecimiento en los criterios de verificación de visados coincide con las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Actualmente, las restricciones vigentes de la Casa Blanca afectan directamente a ciudadanos de naciones clasificadas para la justa veraniega, tales como Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil, además de imponer medidas de fianza para Argelia, Cabo Verde y Túnez.

Si bien el decreto estadunidense contempla exenciones específicas para los atletas, cuerpos técnicos y familiares directos de las delegaciones, los representantes de los medios de comunicación y los aficionados quedaron completamente marginados de estas facilidades.

Los políticos siempre dicen que el deporte une y tiende puentes, pero en este caso, estamos yendo en la dirección opuesta”, señaló Merlo en el documento, subrayando las pérdidas económicas que ya enfrentan los reporteros por vuelos y reservas inutilizables.

Contradicciones en la cúpula de la FIFA

Este escenario coloca bajo los reflectores al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha mantenido una relación estrecha con el mandatario estadounidense. Apenas esta semana, tras una reunión bilateral, Infantino agradeció públicamente el "continuo apoyo" de la administración de Trump para el Mundial.

Sin embargo, la realidad contrasta de forma estricta con las garantías que el propio Trump firmó por escrito en mayo de 2018 durante el proceso de la candidatura conjunta, donde aseguró a la FIFA que todos los profesionales y aficionados elegibles ingresarían a Estados Unidos sin discriminación. Asimismo, contradice la añeja postura de Infantino en 2017, cuando afirmó que si un país no garantizaba el acceso total a los participantes y sus entornos, simplemente "no habría Mundial".

Por su parte, un portavoz de la FIFA se limitó a confirmar la recepción de la queja de la AIPS, delegando la responsabilidad al señalar que "la posibilidad de entrar en los países anfitriones es, en última instancia, una cuestión consular y de inmigración". En contraparte, el Departamento de Estado de Estados Unidos defendió su gestión argumentando que, si bien están listos para recibir a viajeros legítimos, no relajarán los estándares de seguridad nacional y cada solicitud es evaluada bajo una rigurosa investigación individual.