Dieciséis equipos buscan la corona de la tercera edición de la Kings World Cup Clubs 2026, que tiene dominio español. Los Troncos FC son los actuales monarcas, mientras que el primer campeón fue el equipo de Ibai Llanos, Porcinos FC.

Para la Kings World Cup Clubs 2026 también entran a escena los equipos de Lamine Yamal, Neymar, James Rodríguez, entre otros.

El torneo internacional de Futbol 7 comenzará el próximo 26 de julio de 2026 y finalizará el 1 de agosto. Los partidos se jugarán en la Kings League Arena. En el formato no elimina a nadie de entrada.

La Kings World Cup Clubs ha tenido un crecimiento exponencial. En la edición 2024 en México, se registraron 52.5 millones de worldwide views, 756 millones de videoviews en reels & Tik Tok. Para la edición 2025 en París, se tuvieron más de 102 millones de visualizaciones totales con 1.400 millones de impresiones totales en redes sociales.

PARTIDOS DEL ROUND 1 DE LA KINGS WORLD CUP CLUBS 2026:

- 26 de julio: Alpak FC vs. No Rules FC / 11 am, tiempo de la CDMX.

- 26 de julio: Los Troncos FC vs. DR7 / 12:00 hrs, tiempo de la CDMX.

- 26 de julio: Ultimate Móstoles vs. Aniquiladores FC / 1 pm, tiempo de la CDMX.

- 26 de julio: Stallions vs. DesimpaiN / 2 pm, tiempo de la CDMX.

Partidos del round 1 de la Kings World Cup Clubs 2026 Cortesía Kings World Cup Club

- 27 de julio: La Capital CF vs. Underdogs FC / 11 am, tiempo de la CDMX.

- 27 de julio: Atlético Parceros FC vs. FWZ / 12:00 hrs, tiempo de la CDMX.

- 27 de julio: Karasu vs. G3X FC / 1 pm, tiempo de la CDMX.

- 27 de julio: Porcinos FC vs. Furia FC / 2 pm, tiempo de la CDMX.

Partidos del segundo día de la Kings World Cup Clubs 2026 Cortesía Kings World Cup Club

La Ronda 1 definirá qué equipos caen en el bracket de perdedores y dejará definido los caminos del Round2.

Los equipos que se lleven la victoria jugarán por acercarse a Cuartos y los que pierdan con obligación de sobrevivir.

¿DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE LA KINGS WORLD CUP CLUBS 2026?

- Youtube y Twitch de la Kings World Cup Club.