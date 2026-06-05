Mundial 2026: ¿Quién dará el discurso en la Inauguración ante la ausencia de Claudia Sheinbaum?

Este jueves 11 de junio el balón comenzará a rodar en el Mundial 2026, sin embargo, una de las grandes ausencias es la Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Gabriela Cuevas estará en su lugar, pero… ¿Qué sucede con el discurso en la Inauguración?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó su presencia en la Inauguración y en cualquier otro partido del Mundial 2026, mencionando que se mantendrá en el Zócalo de la Ciudad de México para ser parte de la multitud que disfrute los partidos de México durante la justa veraniega.

El Estadio Ciudad de México será el nombre oficial del recinto únicamente durante el Mundial 2026. Mexsport

Una de las grandes incógnitas es lo que sucederá con el discurso inaugural, aspecto que no se ha esclarecido del todo a pesar de que la mandataria mexicana anunció desde noviembre de 2024 que Gabriela Cuevas será la representante del Gobierno de México para todo el Mundial 2026.

Existen diversas posibilidades para las palabras de bienvenida por parte de Claudia Sheinbaum, mismas que van desde presentar un video grabado en las pantallas del Estadio Ciudad de México, un discurso por parte de Gabriela Cuevas en donde mencione a la mandataria o simplemente darle voz a Gianni Infantino, presidente de la FIFA que sí estará el jueves 11 de junio en el palco de honor del recinto que se convertirá en tres veces mundialista.

Últimos discursos en Inauguraciones de los Mundiales

La figura del jefe de Estado ya no baja a dar un discurso como solía hacerse en décadas anteriores, sin embargo, desde Brasil 2014 en donde Dilma Rousseff fue sumamente abucheada, los mandatarios únicamente realizan una intervención breve, dándole mayor peso al espectáculo musical previo que existe en el terreno de juego antes de que los protagonistas salten al terreno de juego para calentar y, posteriormente, jugar el primer compromiso de la Copa Mundial de la FIFA.

El desfile de banderas también es una característica de la Inauguración, sin embargo, para el Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México también las lucirá por todo lo alto del inmueble, mostrando a las 211 afiliadas al máximo órgano rector del futbol; 48 de ellas lucirán en la próxima justa a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

BFG