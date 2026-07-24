La Kings World Cup Clubs llega a Milán: ¡que inicie la batalla!

La batalla por ser el tercer campeón de la Kings World Cup Clubs está por comenzar en Milán, Italia. El torneo internacional de Futbol 7, que revolucionó el deporte y el entretenimiento, iniciar, el 26 de julio y finalizará el 1 de agosto de 2026.

El fenómeno Kings tiene como líder a Gerard Piqué y reúne a los mejores creadores de contenido del mundo y exleyendas del deporte.

La primera edición de la Kings World Cup Clubs fue en México en 2024, donde Porcinos FC, presidido por Ibai Llanos, se convirtió en el primer campeón de la historia. En el segundo año, París tomó el relevo y tuvo como campeón a Troncos FC.

¿CUÁNTOS EQUIPOS PARTICIPARÁN EN LA TERCERA EDICIÓN?

- Serán 16 equipos.

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN LA KINGS WORLD CUP CLUBS 2026?

- Troncos FC. El equipo de Perxitaa llega como el actual monarca y de la Kings League Spain. Único equipo que ha conquistado todas las competiciones tanto en Kings como en Queens. Su técnico es Eric Bartra.

- Porcinos FC. Campeón del primer Mundial de Clubes 2024 y finalista en 2025. Equipo de Ibai Llanos.

- Ultimate Móstoles. Se clasificaron como líderes de la fase regular de la Kings League Spain y atraviesan uno de sus mejores momentos. Equipo de DJMaRiiO.

- La Capital CF. Regresan al Mundial gracias a su segunda posición en la fase regular de la Kings League Spain. Equipo de Lamine Yamal y La Cobra.

- No Rules FC. Conquistaron el primer título de su historia con un Split casi impecable en la Kings League Germany. Equipo de Brazzos y Bilal Kamarieh.

- Desimpain. Dominó la fase regular de la Kings League Brazil y se proclamó campeón del Split 2 con una sola derrota y con Davi Ilario como máximo goleador y MVP. Presidente: Renato Vicente.

- G3XFC. Se clasificó tras finalizar segundo en la fase regular del Split 2. Equipo presidido por Gaules + Kelvin.

- Furia FC. El equipo de Neymar Jr., vinculado a la organización FURIA, dominó Brasil en 2025 con el Split 1 y la Kings Cup America, torneo que le dio su billete al vencer 4-3 a Peluche Caligari.

- Atlético de Parceros FC. El equipo de James Rodríguez y Pelicanger dominó con autoridad la fase regular del cuarto Split de la Kings League Americas (10 victorias y solo una derrota.

- Aniquiladores FC. El equipo de Juan Guarnizo se proclamó campeón del cuarto Split de la Kings League Americas.

- Stallions. Revelación en México 2024 y ausente en París 2025, el conjunto italiano regresa al Mundial tras terminar segundo en la fase regular de la Kings League Lottomatica.sport. Equipo presidido por Blur.

- Underdogs FC. Debutante en la Kings World Cup Clubs, el conjunto italiano finalizó primero en la fase regular de la Kings League Lottomatica.sport, accediendo directamente a la Final Four. Presidido por Mirko Cisco + Il Rosso.

- Alpak FC. Campeón de la Kings League Lottomatica.sport, el conjunto italiano firmó una temporada de menos a más hasta conquistar el título. Presidido por Frenezy.

- Karasu. Campeón de la Kings League Crédit Agricole France tras golear a 360 Nation en la final. E equipo de Kameto y Hamza.

- FWZ. Liderado por Fwaz, uno de los mayores streamers de Kuwait, el equipo rozó el título el año pasado al caer en la final de la Kings Cup MENA ante DR7

- DR7. Campeones de la primera Kings League MENA de la mano de Drb7h, llegan desde Arabia Saudí con su fórmula de talento local y refuerzos brasileños.