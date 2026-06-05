Victoria para Trump: Senado de EU aprueba 70 mmdd para su plan 'antimigrante'

El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes 70 mil millones de dólares en financiación para la ofensiva migratoria de Donald Trump, tras una jornada de votaciones sobre múltiples enmiendas que evidenciaron las divisiones entre los republicanos sobre otras propuestas políticas del presidente.

El proyecto de ley financiaría a la Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, otorgando al líder republicano una importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo.

El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

Foto: ICE.

La votación ocurre tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones.

Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Los republicanos rechazaron esas exigencias y optaron en su lugar por financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza mediante el proceso acelerado de "reconciliación presupuestaria", que les permite sortear la oposición demócrata si consiguen mantener unidos a sus propios miembros.

La votación del Senado se produjo tras una jornada maratónica el jueves donde se votaron varias enmiendas que sacaron de nuevo a la luz las divisiones republicanas.

El texto incluía por ejemplo una propuesta de un fondo "antipolitización" para aliados del trumpismo que afirman haber sido injustamente perseguidos por anteriores gobiernos, o una partida de 1.000 millones de dólares para la seguridad del salón de baile que Trump planea construir en la Casa Blanca.

El proyecto de ley de inmigración ya no incluía el dinero para el salón de baile, pero ambos asuntos evidenciaron la inquietud de algunos republicanos acerca de defender las prioridades de Trump de cara a unas elecciones de medio mandato.

Rebelión contra el fondo antipolitización

El texto se demoró durante semanas por la rebelión de algunos senadores contra el paquete de compensación "antipolitización" de mil 800 millones de dólares propuesto por el Departamento de Justicia.

Los críticos lo consideraron un "fondo opaco" que podría permitir que personas condenadas por el asalto de 2021 al Capitolio recibieran dinero de los contribuyentes.

El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo a los legisladores esta semana que el gobierno no seguiría adelante con el fondo.

Pero Trump lo siguió defendiendo como un proyecto "hermoso" y dijo que tendría que "preguntar a los abogados" si estaba muerto o simplemente en pausa.

Esa ambigüedad llevó a algunos republicanos a intentar dejar por escrito la eliminación del fondo en la ley.

No hay forma de explicar el fondo de 1.776 (mil millones)", dijo a los periodistas el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte.

Aunque las votaciones sobre las enmiendas hicieron poco para descarrilar la agenda de Trump, pusieron de relieve un problema recurrente para los republicanos: incluso controlando el Congreso, deben gestionar la resistencia interna al costo político asociado a algunas prioridades del presidente.

Varios senadores se desmarcaron de medidas dirigidas al fondo "antipolitización", a la futura financiación del salón de baile y al intento de Trump de colocar a un funcionario de vivienda leal al presidente como jefe de la inteligencia estadounidense.

Los demócratas también aprovecharon para intentar redirigir el dinero de la aplicación de las leyes migratorias hacia vivienda y otras áreas sociales.

Ante la cercanía de las elecciones de medio término, marcadas por la inflación, los demócratas argumentaron que los republicanos estaban priorizando la agenda de deportaciones de Trump por encima del costo de la vida.

*mcam