Pep Guardiola rechaza dirigir a Italia; la Azzurra busca nuevo líder tras la negativa del español

Pep Guardiola rechazó la propuesta para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Italia, una decisión que modificó los planes de la Federación Italiana de Futbol, que tenía al técnico español como su principal candidato para encabezar un nuevo proyecto deportivo.

De acuerdo con información publicada por La Gazzetta dello Sport, el estratega catalán agradeció el interés de la Azzurra, pero decidió no aceptar la oferta al considerar que no era el momento adecuado para asumir un nuevo desafío en los banquillos.

Maldini intentó convencer a Guardiola de liderar a Italia

La propuesta habría sido impulsada por Paolo Maldini, director deportivo de la federación italiana, quien buscaba convencer al entrenador con uno de los historiales más exitosos del futbol mundial.

La apuesta por Guardiola respondía al deseo de Italia de iniciar una nueva etapa con un técnico de prestigio internacional, luego de los recientes problemas deportivos que han alejado a la selección de los primeros planos.

El español cuenta con una trayectoria llena de éxitos tras sus etapas con Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, donde consolidó uno de los estilos de juego más reconocidos del futbol moderno.

Guardiola prioriza su descanso tras dejar al Manchester City

El entrenador habría explicado que la oportunidad era atractiva, pero que actualmente busca tomarse un periodo de descanso después de cerrar una extensa etapa al frente del Manchester City.

Tras una década dirigiendo al conjunto inglés, Guardiola decidió dedicar más tiempo a su familia antes de asumir un nuevo proyecto profesional.

Italia analiza alternativas para reconstruir a la Azzurra

Ante la negativa del técnico español, la Federación Italiana comenzó a valorar otras opciones para ocupar el puesto. Entre los nombres que surgieron aparece Andrea Pirlo, quien es considerado una alternativa para liderar la renovación de la selección nacional.

Andrea Pirlo es un candidato para dirigir a Italia REUTERS

Italia continúa en búsqueda de un proyecto que le permita recuperar protagonismo internacional y regresar a la élite del futbol mundial.