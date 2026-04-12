Rory McIlroy se une a selecto grupo tras conquistar el Masters de Augusta

El norirlandés Rory McIlroy conquistó este domingo su segunda chaqueta verde consecutiva del emblemático Masters de Augusta, una gesta sólo lograda por las mayores leyendas del golf.

La estrella europea se impuso por un solo golpe sobre el estadounidense Scottie Scheffler, el número uno mundial, en un duelo final de favoritos que culminó un torneo repleto de giros de guión.

Un año atrás, McIlroy había logrado otro triunfo histórico en el Masters, el único de los cuatro trofeos de Grand Slam que faltaba entonces en su colección. El norirlandés se sentó así en la mesa de los otros cinco golfistas que completaron el llamado Grand Slam de carrera: Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Gene Sarazen y Ben Hogan.

Este domingo ingresó en un club aún más exclusivo, el de los campeones que revalidaron el título del Masters, del que sólo formaban parte los míticos Nicklaus (1965 y 1966), Nick Faldo (1989 y 1990) y Tiger (2001 y 2002).

A los 36 años, McIlroy sigue abriéndose su propio espacio entre los grandes de la historia, con un palmarés que ahora luce seis títulos Major y 30 en total en su carrera.

En el Augusta National (estado de Georgia), la tradición manda que la chaqueta verde pase de manos de un campeón al siguiente, así que a McIlroy se la tuvo que enfundar el presidente del club, Fred Ridley.

"Todavía me queda bien", bromeó el norirlandés al recibir la prenda más reconocida del deporte mundial. "Quería volver y demostrar que lo del año pasado no fue casualidad".

No puedo creer que tuve que esperar 17 años para conseguir una chaqueta verde y ahora consigo dos seguidas", reconoció. "Creo que toda mi perseverancia en este torneo a lo largo de los años realmente ha empezado a dar sus frutos".

BFG