Liga MX: Tabla tras la Jornada 14; habría dos clásicos en Liguilla

Con Monterrey como la gran decepción, con 31 puntos pese a su derrota, Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026 tras la Jornada 14 del torneo; en Liguilla, Cruz Azul Vs América y el Clásico Tapatío se disputarían durante la etapa de Cuartos de Final.

Durante el fin se semana se anotaron 27 goles. Estos son los resultados que se dieron durante la Jornada 14 del Clausura 2026; el partido entre Tuzos y Guerreros fue el que dejó más anotaciones:

- Puebla 0-1 León.

- FC Juárez 1-2 Xolos.

- Querétaro 3-1 Necaxa.

- Tigres 4-1 Chivas.

- Atlas 0-0 Monterrey.

Monterrey es la gran decepción del Clausura 2026 al ubicarse 13º con 15 puntos. Mexsport

- Pachuca 4-2 Santos.

- América 1-1 Cruz Azul.

- Pumas 3-1 Mazatlán.

- Toluca 1-1 Atlético San Luis.

Así marcha la tabla tras la Jornada 14 del Clausura 2026

Con 5 equipos prácticamente clasificados de manera matemática a la Liguilla del Clausura 2026, Chivas es líder tras la Jornada 14 con 31 puntos, sumando 3 puntos más que su más cercano perseguidor.

1. Chivas / 31 puntos (+11 en diferencia de goles).

2. Cruz Azul / 28 (+10).

3. Pachuca / 28 (+8).

4. Pumas / 27 (+11).

5. Toluca / 27 (+11).

6. Tigres / 20 (+6).

7. América / 19 (+2).

8. Atlas / 19 (-4).

La Jornada 15 de la Liga MX se disputará entre el viernes 17 y domingo 19 de abril. Mexsport

9. León / 19 (-8).

10. Xolos / 18 (0).

11. FC Juárez / 16 (-3).

12. Necaxa / 16 (-3).

13. Monterrey / 15 (+2).

14. Querétaro / 15 (-5).

15. Atlético San Luis / 14 (-3).

16. Puebla / 13 (-6).

17. Mazatlán / 11 (-12).

18. Santos / 9 (-18).

Así se jugaría la Liguilla en el Clausura 2026

Con dos clásicos en juego, así se disputarían los Cuartos de Final en el Clausura 2026 de Liga MX, donde 7 clubes intentarían evitar el segundo tricampeonato en el futbol mexicano desde la instauración de los torneos cortos:

(1) Chivas Vs Atlas (8)

(2) Cruz Azul Vs América (7)

(3) Pachuca Vs Tigres (6)

(4) Pumas Vs Toluca (5)

El Estadio Banorte regresó a la actividad tras el domingo 26 de mayo de 2024. Mexsport

* La Jornada 15 arrancará este viernes 17 de abril, disputando la antepenúltima fecha de la Fase Regular correspondiente al Clausura 2026.

BFG