Simeone no se confía del 0-2 ante el Barcelona: "Nuestro objetivo es seguir adelante"

El Atlético de Madrid se prepara para defender su feudo en una de las noches más determinantes de la temporada. Con la ventaja del 0-2 obtenida en la ida, Diego Pablo Simeone compareció ante los medios con su habitual cautela, pero con una determinación de que puede eliminar al Barcelona en la ronda de cuartos de final de la Champions League.

A pesar de contar con una ventaja, el "Cholo" fue tajante respecto a la mentalidad con la que sus jugadores saltarán al césped: “Nosotros estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, de lo que necesitamos y tenemos que hacer y vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para conseguir eso”.

Para el estratega, la clave de este encuentro no reside en especular con el marcador. “Sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Pero tenemos claro que nuestro objetivo es pasar”.

Uno de los temas recurrentes en la previa fue la estadística de Simeone en el banquillo rojiblanco: 20 partidos en casa en fases decisivas de Champions sin conocer la derrota. Sin embargo, fiel a su filosofía de ir partido a partido, el argentino restó importancia al dato histórico señalando que “es parte del fútbol” y que la gestión emocional del choque será la misma “como todos los que jugamos en nuestra casa desde que estoy en el club”.

Respecto a la confección del once y la posible titularidad de Jan Oblak, Simeone prefirió mantener el misterio: “Todavía no di la formación a los chicos. Se la doy a ellos primero cuando son las siete, que estamos en el hotel y hasta ahí tenemos tiempo de decidir cómo empieza”. Asimismo, ante las ausencias en defensa de Hancko y Pubill, mostró plena confianza en la dupla de Le Normand y Lenglet, asegurando que “no hace falta hablar. Ellos tienen bien claro lo que necesitamos. Le Normand viene creciendo partido tras partido y Clement es un jugador con mucha experiencia”.

Finalmente, el técnico minimizó cualquier distracción externa, incluyendo el arbitraje o las proyecciones previas al pitido inicial. “Todo lo que imaginemos antes del partido puede ser solo imaginación. Pero luego empieza el juego y todo lo que podemos pensar queda atrás. Queda la fe, esperar que el equipo siga respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos”.