A Morita ya le dio permiso su mamá contra Inglaterra; video viral con Don Memo

Gilberto Mora no sólo es la “joya” de México, sino también la sensación de la Selección Mexicana por la forma en que ve a Guillermo Ochoa, a quien se ha referido como Don Memo. El juvenil de Xolos de Tijuana es el protagonista de un nuevo video viral que fue realizado con Inteligencia Artificial (IA), en el que le pide permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra en los Octavos de final del Mundial 2026.

El video se centra en una habitación, en el que Gilberto Mora llama a su mamá por teléfono, mientras que ‘Memo’ Ochoa está a su lado para darle su apoyo en ese momento “crucial”.

“Oye mami, dice Don Memo que si me das permiso de jugar el domingo contra Inglaterra. Sí mamá, voy a comer bien y adormir temprano”, es parte del diálogo.

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sonríe y ve con beneplácito a Don Memo, quien respondió con un “¡Sí!”.

“Gracias mamá, te amo”, dijo Morita.

Gilberto Mora tiene 17 años y ‘Memo’ Ochoa, 40.

En el partido ante Ecuador, Morita brindó un excelso desempeño sobre la cancha del Estadio CDMX. En el segundo tiempo salió de cambio por Brian Gutiérrez, donde los aficionados le reconocieron su esfuerzo y talento, por lo que lo despidieron con aplausos y con el clásico “¡Olé, olé, olé, Mora, Mora!”.

A su 17 años y 259 días, Gilberto Mora hizo historia un 30 de junio de 2026, cuando se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de fase final del Mundial, sólo por detrás de Pelé con 17 años y 239 días.