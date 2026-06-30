Aclaman a Gilberto Mora en el México-Ecuador del Mundial 2026

Gilberto Mora, a sus 17 años, sigue siendo el “niño consentido” de México y así se lo demostró cuando salió de la cancha del Estadio CDMX, cuando la ‘joya’ se llevó tremenda ovación por parte de los aficionados en el duelo contra Ecuador del Mundial 2026.

Morita dejó la cancha en lugar de Brian Gutiérrez al minuto 59, ya cuando el partido iba 2-0.

El juvenil mexicano respondió al cariño de la afición, levantó las manos y aplaudió, mientras caminaba por la lateral de la cancha. En un sector de la cancha, los aficionados empezaron a gritar “¡Olé, olé, olé, Mora, Mora!”.

Gilberto Mora estuvo a punto de hacer un golazo en el primer tiempo, cuando su remate cruzado pasó rozando el poste derecho.

La “joya mexicana” hizo historia el 30 de junio de 2026 a sus 17 años y 259 días, cuando se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de fase final del Mundial, sólo por detrás de Pelé (17 años y 239 días).

La FIFA también reconoció a Gilberto Mora. A través de redes sociales, realizó una publicación y destacó la edad que tiene el mexicano.