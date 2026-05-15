Ven a ‘Memo’ Ochoa como el líder de México: ‘quién mejor que él’

Guillermo Ochoa está a punto de pasar a la historia. Si son incluidos en la lista final de sus respectivas selecciones, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y ‘Memo’ serían los únicos futbolistas en haber disputado seis Copas del Mundo. Con lona recorrida, la experiencia del portero sería vital para ayudar a los más jóvenes a gestionar sus emociones, por lo que se perfila como el líder de la Selección Mexicana.

“Quién más para ser líder de la Selección que Memo Ochoa y de repente la gente se confunde un poquito. Memo va por su sexto Mundial, imagínate las experiencias que les puede compartir para gestionar sus emociones a los chicos que van a vivir su primer Mundial, quién mejor que él”, declaró Miguel Layún en entrevista para Excélsior.

'Memo' Ochoa está a punto de vivir su sexto Mundial; de lograrlo pasará a la historia Mexsport

El actual Capitán de Hospitalidad en la CDMX para la máxima justa del futbol, consideró que también hay otros futbolistas que pueden ser líderes en la Selección Mexicana, pero si se respeta la jerarquía, por naturaleza sería ‘Memo’ Ochoa.

“Quien mejor que Johan Vásquez que se fue a picar piedra al futbol europeo y la está rompiendo como capitán. Quién mejor que un César Montes que dejó la comodidad de Monterrey, que ha sido su casa durante muchos años para irse jugar al futbol europeo a Rusia. Quien mejor que Edson Álvarez que salió de Club América para irse a competir a las mejores ligas del mundo.

Miguel Layún destacó la jerarquía que tiene 'Memo' Ochoa Mexsport

Líderes hay. Creo que va por orden jerárquico y es natural que Memo, quien más partidos tiene en selección, quién más tiene Copas del mundo, es por naturaleza quién va a ser líder de esta selección”, destacó.

Con 152 partidos con la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa figura en la prelista de 55 futbolistas que dio a conocer Javier ‘El Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026. La lista final se difundirá el próximo 1 de junio de 2026.

'Memo' Ochoa suma 152 partidos con la Selección Mexicana; debutó en diciembre de 2005 Mexsport

El portero del AEL Limassol llegó a México para concentrarse antes que los jugadores que militan en Europa.

Desde aquel diciembre de 2005 bajo el mando de Ricardo La Volpe, ‘Memo’ Ochoa suma 21 años con la Selección Mexicana y apunta a retirarse después de la máxima cita del futbol de 2026.