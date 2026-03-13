Monterrey pierde ventaja de 2 goles ante FC Juárez y cierra semana de pesadilla

Pese a los dos goles anulados, FC Juárez se repuso de un 0-2 en contra y rescató el empate (2-2) ante Monterrey en la Jornada 11 del Clausura 2026; Rayados vuelve a dejar escapar una victoria en esta semana.

Sin la presencia de jugadores como Sergio Canales, Óliver Torres, Lucas Ocampos y Anthony Martial, Monterrey se metía a la frontera del país luego de haber perdido la ida en los Octavos de Final de Concachampions ante Cruz Azul.

FC Juárez 0-1 Monterrey

A los 49 segundos después de que el balón comenzó a rodar en la frontera del país, Uros Durdevic recibió un balón filtrado que le dio la posibilidad al delantero serbio de medirse a Sebastián Jurado, quitándose al arquero y quedando completamente solo para estremecer las redes y conseguir su primer tanto enfundado con la playera de Rayados.

Uros Durdevic celebra su primer gol con Rayados. MexSport

FC Juárez 0-2 Monterrey

FC Juárez sufrió un gol anulado y, sobre el tiempo de compensación, apareció un Tecatito Corona que había mostrado problemas para ser protagonista, sin embargo, un disparo desde fuera del área con efecto logró incrementar la ventaja para los de la Sultana del Norte.

FC Juárez 1-2 Monterrey

En el inicio de la segunda mitad, los Bravos propusieron un cambio de dinámica para que Jairo Torres apareciera por sorpresa en el área y con un cabezazo cruzado, redujera la desventaja, metiendo en el compromiso a los dirigidos por Pedro Caixinha.

Juárez se adueñó del compromiso y, aprovechando la expulsión de Víctor Guzmán al 58’, Jairo Torres volvió a estremecer las redes, solo que un jalón de Luca Martínez Dupuy anulaba el tanto de los locales por segunda ocasión en la noche.

FC Juárez 2-2 Monterrey

Fue en el tiempo de compensación cuando un contacto dentro del área de Monterrey ocasionó un penal en favor de Bravos, mismo en el que Óscar Estupiñán no perdonó y terminó convirtiendo el empate en una semana de pesadilla para los Rayados

Con este resultado, Monterrey duerme en el 8º sitio de la tabla de posiciones con 14 puntos, mientras que FC Juárez se mantiene con un partido pendiente y fuera de los puestos que dan acceso hacia la Liguilla.

Sus rivales para la Jornada 12 del Clausura 2026

En el tramo final del torneo, Monterrey y FC Juárez tendrán una dura prueba en el Clausura 2026 al medirse como locales tanto a Chivas como a Tigres.

Estos son todos los detalles de cada uno de estos compromisos:

Monterrey Vs Chivas / sábado 21 de marzo - 19:00 horas.

FC Juárez Vs Tigres / domingo 22 de marzo - 19:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

FC Juárez y Monterrey podrían terminar fuera de puestos de Liguilla tras la Jornada 11 del Clausura 2026. Mexsport

BFG