¡Por fin desquita su salario! Djuka rompe la sequía con Monterrey: primer gol tras nueve partidos

Los goles tienen memoria. Algunos llegan rápido, otros se hacen esperar hasta que la presión pesa en los hombros del delantero. Para Uroš Đurđević, la espera terminó cuando el reloj apenas había dado la primera vuelta.

El atacante serbio apareció antes del primer minuto del partido entre Monterrey y Juárez para marcar su primer gol con la camiseta albiazul y romper una sequía que comenzaba a generar preguntas en el norte del país.

Fueron nueve partidos de espera.

El delantero había llegado como refuerzo para suplir la ausencia de Germán Berterame, uno de los hombres más importantes en el ataque del equipo. Las expectativas eran altas y también el precio. Diversos reportes de la prensa de Nuevo León colocaron la operación cerca de los tres millones de dólares, una cifra considerable para un delantero que debía aportar goles desde el primer momento.

Pero el futbol rara vez sigue un guion tan sencillo.

Un gol que llegó en el momento exacto

La jugada que terminó con la sequía nació de una asistencia precisa del argentino Lucas Ocampos. El mediocampista filtró un pase al espacio que dejó a Djuka frente al arco.

El delantero controló la pelota, eludió al portero y empujó el balón hacia la red con el arco vacío.

Todo ocurrió antes de que el partido encontrara su ritmo.

Uros Durdevic anota el primer gol de Rayados Mexsport

Ese gol no sólo abrió el marcador del encuentro correspondiente a la jornada 11 del Liga MX. También representó el final de una racha incómoda para el delantero, que era uno de los fichajes del último mercado que todavía no lograba estrenarse como goleador con Rayados.

La celebración tuvo algo de desahogo.

Durante semanas, el nombre de Djuka aparecía en las conversaciones del entorno del club acompañado de la misma pregunta. ¿Cuándo iba a llegar el primer gol?

Antes de aterrizar en Monterrey, Djuka había construido una reputación de goleador en el futbol mexicano. Su etapa con Atlas dejó números sólidos y lo colocó como uno de los delanteros más confiables del torneo.

De hecho, el atacante ya había anotado dos goles en el Clausura 2026 antes de cambiar de camiseta.

Con el tanto ante Juárez, el delantero alcanzó 21 goles en su trayectoria dentro del futbol mexicano, una cifra que confirma su capacidad para encontrar el arco.

A sus 31 años, Djuka se encuentra en la etapa final de su carrera profesional. Su paso por Europa incluyó equipos como Palermo en Italia y Sporting de Gijón en España, aunque nunca logró consolidarse como una figura en esas ligas.

En el futbol, a veces basta un balón empujado a la red para que todo vuelva a empezar. Y Djuka necesitó menos de un minuto para recordarlo.