Kikin Fonseca se sintió traicionado por Hugo Sánchez en Selección Mexicana: “Me dolió mucho”

La Selección Mexicana siempre ha estado rodeada por críticas y aún más cuando Hugo Sánchez era el entrenador. Aunque ahora, uno de sus más allegados Francisco Fonseca ha revelado lo que pasó previo a la Copa América 2007.

Durante ese año, el ‘Kikin’ Fonseca era uno de los grandes jugadores mexicanos. Había regresado de Europa y para aquel torneo de la Conmebol, lucía como un inamovible del Tricolor, sin embargo, ‘Hugol’ decidió dejarlo fuera de aquella convocatoria.

En el programa de Imagen Televisión ‘De la que Pica’, el cual se transmite a través de todas las plataformas, el ex jugador de Pumas por fin reveló lo qué ocurrió entre Hugo y él, previo a ese torneo.

El Kikin Fonseca y Hugo Sánchez en Pumas Mexsport

Kikin Fonseca sintió como una traición que Hugo Sánchez no lo llevará a Copa América

Durante la plática con Javetas, el Kikin Fonseca contó cómo fue su relación con Hugo Sánchez mientras él llevaba las riendas de la Selección Mexicana.

Hicimos una gran amistad, con él y con su familia. Vamos a la Copa Oro, perdimos la Final, después era la Copa América y dio una lista porque tenía que cepillar a dos o tres jugadores y uno de ellos fui yo”, comentó.

Posteriormente, Fonseca puntualizó que ese gesto le molestó mucho, fue ahí cuando encaró a Hugo y tras su explicación, el Kikin no la aceptó y mostró su descontento.

“Fui a hablar con él y le dije ‘¿Por qué me haces esto?’ y me dijo ‘No Kikin, ahorita necesito otras cosas en la cancha’. Sabía que se estaba llevando (a Copa América) apuros de los que te tiraban carrilla, porque Hugo se peleó con La Volpe y hubo unos defensores de él y otros que defendían a Hugo, le dije ‘Te estás llevando a ellos y a mí me estás dejando, que poca madre”, afirmó.

Fue ahí cuando el Kikin expresó que “yo lo sentí como traición”. Reveló que en ningún momento Hugo se acercó a él para expresarle su sentir, solamente dio la lista y nunca le dirigió la palabra.

A partir de ahí, Fonseca quedó muy molesto y a pesar de que después tuvo la oportunidad de ir al torneo, él la rechazó.

En la Final de la Copa Oro se lesiona Borguetti. Hugo me manda a hablar con su auxiliar y a él le dije que no quería hablar con Hugo. Me dolió mucho, lo sentí como una traición”, señaló.

A pesar de que el padre del Kikin le aconsejó aceptar las palabras de Hugo Sánchez e ir a Copa América, él tomó la decisión firme de no hablarle y quedarse sin jugar el torneo.

Ahora, con el paso del tiempo, Francisco Fonseca ha analizado esa decisión y acepta que cometió un error al no hablar con Hugo Sánchez