¿Dónde ver el MLS All-Star Game 2026? Horario y canales en México

El All-Star Game de la MLS 2026 enfrentará a las estrellas de la Major League Soccer contra las de la Liga MX en un duelo de prestigio continental. Tras el Mundial de 2026, el partido se presenta como una fiesta del futbol norteamericano en Charlotte, con talento de alto nivel de ambas ligas y la rivalidad histórica como trasfondo.

Se dieron a conocer los números de las playeras del equipo de la Liga MX para ej juego de estrellas vs MLS @LigaBBVAMX

¿Cómo llegan ambos equipos?

Las estrellas de la MLS llegan con el impulso del Mundial, aunque sin figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes descansan tras la final con Argentina.

Dirigidas por Dean Smith (entrenador del Charlotte FC), cuentan con nombres de peso como Son Heung-min, Thomas Müller y Petar Musa, además de varios jugadores que participaron en el Mundial.

Las estrellas de la Liga MX, comandadas por Antonio Mohamed (técnico del Toluca, reciente campeón de la Concachampions), llegan con varias bajas de último momento, pero con un plantel competitivo que incluye a jugadores que representaron a México en el Mundial 2026, como Jesús Gallardo, Israel Reyes, Erik Lira y Carlos Acevedo.

¿A qué hora se juega el MLS All-Star Game 2026?

29 de julio de 2026

29 de julio de 2026 Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte

Transmisión del partido (en México)

El encuentro se podrá ver en vivo por Apple TV (MLS Season Pass) y Amazon Prime Video.

Historial entre ambos equipos

Partidos jugados: 4

Partidos jugados: 4 Victorias MLS: 3

Victorias Liga MX: 1

Empates: 1

¿Quiénes conformarán el equipo de la Liga MX?

PORTEROS

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Carlos Acevedo (Santos Laguna) Carlos Moreno (Pachuca)

DEFENSAS

Omar Campos (Cruz Azul)

Omar Campos (Cruz Azul) Willer Ditta (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Garza (Tigres)

Bruno Méndez (Toluca)

Federico Pereira (Toluca)

Luis Gabriel Rey (Guadalajara)

Israel Reyes (América)

Nathan Silva (Pumas)

MEDIOS

Juan Brunetta (Tigres)

Juan Brunetta (Tigres) Iker Fimbres (Monterrey)

Fernando Gorriarán (Tigres)

Erik Lira (Cruz Azul)

Elías Montiel (Pachuca)

José Paradela (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Franco Romero (Toluca)

Javier Ruiz (Necaxa)

Kevin Castañeda (Guadalajara)

DELANTEROS