En Japón hay respeto por las mexicanas: India Sioux

Las luchadoras mexicanas son bien recibidas en Japón, les muestran respeto cada vez que inician una gira por el país nipón. Con el avance de la tecnología, las barreras por el idioma se reducen. India Sioux tiene la oportunidad de conquistar un tercer campeonato.

“El lenguaje es muy distinto, a mí me ha costado mucho trabajo. Sin embargo, ahora con la capacidad que tiene la tecnología nos ayuda muchísimo. Ha sido de mucho respeto, nos han tratado muy bien. Siempre que llegamos hay muchas atenciones para nosotras y creo que esa es la manera es cómo se demuestra el respeto que nos tienen”, mencionó India Sioux.

India Sioux espera plasmar su potencial sobre el ring Cortesía Stardom

La Amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre tiene la oportunidad de recuperar el Campeonato CMLL-Japón, cuando se mida a Hazuki.

“Sería un logro más, a manera personal un gran motivante para seguir echándole ganas. Lo voy a ganar y lo voy a llevar a México. Los resultados van a hablar y es un parteaguas para que sigan conociendo a India Sioux”, declaró.

La luchadora mexicana ve un cambio con respecto a su primera gira en Japón. En aquella ocasión, eran mano a mano, pero ahora tiene que estar compartiendo ring.

“Un choque de repente cultural que se marca demasiado. Lo hemos hecho bien. No he tenido la oportunidad de desarrollar lo que sé hacer”, indicó.

India Sioux no cierra las puertas al aprendizaje. Con el paso de los años, visualiza la lucha libre de otra manera.

“Acá las cosas son muy diferentes, a veces el público es muy diferente, no se parece al mexicano y a eso también nos tenemos que adaptar”, apuntó.