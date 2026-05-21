Esteban Ocon explota contra rumores de despido en Haas: "Es una estupidez"

Durante la jornada de medios del Gran Premio de Canadá, el piloto francés Esteban Ocon desmintió las versiones que apuntaban a un despido prematuro de la escudería Haas por parte del jefe del equipo, Ayao Komatsu e, incluso, lanzó fuertes palabras para criticas aquellos medios o personas que se dedican a fabricar este tipo de notas.

Los rumores sugerían que Ocon perdería su asiento en las próximas semanas en favor de pilotos como Jack Doohan o Ryo Hirakawa, e incluso señalaban un supuesto altercado con Komatsu durante el pasado Gran Premio de Miami, esto luego de un inicio complicado de campaña para el francés en comparación con su compañero inglés Oliver Bearman.

“Honestamente, es una completa estupidez, para ser sincero, es increíble”, declaró Ocon a los medios en el Circuito Gilles Villeneuve. “Quiero decir, estábamos hablando con Ayao justo ahora, el artículo que vi lo llamaba Ryo Komatsu, lo cual es bastante gracioso, y hasta decían que tuvimos una disputa enorme en Miami, y esto es una completa tontería. Como, honestamente, todo es fabricado, una completa estupidez, como dije”.

El piloto de Haas enfatizó el sólido vínculo que mantiene con el directivo japonés, quien fungió como su ingeniero en Renault durante sus primeras pruebas en la Fórmula 1.

El piloto francés Esteban Ocon durante el Gran Premio de Miami REUTERS

“Vine a este equipo por la razón de que conozco a Ayao desde hace mucho tiempo; tengo una gran relación con él, ese siempre ha sido el caso”, añadió el competidor. “No está pasando nada de lo que la gente ha estado diciendo; es completamente falso”.

Para concluir, Ocon ratificó su permanencia en la organización estadunidense y externó su malestar por la magnitud que cobraron las especulaciones en el entorno digital.

“Estoy totalmente concentrado en lo que tengo que hacer, el trabajo que tengo que hacer con el equipo. Estoy totalmente comprometido con el equipo durante todo el año; tengo un contrato con el equipo”.

“Me siento bien, me siento relajado en el equipo. Estamos haciendo un gran trabajo en las últimas carreras. Fuimos un poco desafortunados al principio, con los autos de seguridad y esas cosas, pero el ritmo y la base fundamental del trabajo que estamos haciendo están ahí”, finalizó.