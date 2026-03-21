Cayó una máscara y cabellera en Homenaje a Dos Leyendas 2026

Las rencillas llegaron a su fin. Princesa Sugehit perdió la cabellera y Pólvora la máscara en Homenaje a Dos Leyendas 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), función que tuvo un lleno total en la Arena México.

En la primera lucha de apuestas, Marcela, La Magnífica y Princesa Sugehit participaron en el triangular de cabelleras de Amazonas.

Princesa Sugehit perdió la cabellera a costa de Marcela en Homenaje a Dos Leyendas 2026 del CMLL Foto: CMLL

La Magnífica fue la primera que salvó la cabellera, tras vencer a Marcela con toque de espaldas.

La pionera de la lucha libre femenil y Princesa Sugehit brindaron una buena batalla. Marcela castigó el estómago de la regiomontana con unos rodillazos desde la segunda cuerda, preparó un nudo a los brazos y un castigo a la columna para sacarle la rendición.

Princesa Sugehit tuvo un buen gesto con Marcela. Ella misma se empezó a cortar la cabellera para después hincarse y entregársela a “La Morenaza de fuego”.

“Mi cabellera es sagrada, también el ring es sagrado y creo que dejé todo. Ante Marcela hay que saber agradecer estar en estos eventos y fue mi manera de agradecerle a la lucha libre de tener esta oportunidad, no como la manera que quisiera, pero así lo viví y fue la manera de agradecerle a la lucha libre”, mencionó Princesa Sugehit en conferencia de prensa.

PÓLVORA PERDIÓ LA MÁSCARA EN HOMENAJE A DOS LEYENDAS 2026

En el Octagonal infernal estuvieron en juego siete máscaras y una cabellera. Los luchadores que participaron fueron: Pólvora, Virus, Calavera Jr I, Max Star, Hombre Bala Jr, Calavera Jr II, Cancerbero y Coyote.

Hombre Bala Jr fue el primero en conservar la máscara, después de que rindiera a Cancerbero. Después le siguió Virus, Calavera Jr I tras un foul de Pólvora, Coyote y Calavera Jr II.

El duelo decisivo fue entre Max Star y Pólvora, donde el grito de “¡Esto es lucha!” se hizo presente. Un vuelo de 360 grados para después rendirlo con toque de espaldas, puso punto final a la batalla.

Con la ayuda de su hermano Inquisidor, Pólvora se despojó de su máscara y dijo llamarse José Luis Grande Escalante, con 25 años como luchador profesional, originario de la Ciudad de México.