Marcela está cerca de cumplir 40 años en la lucha libre

Marcela es una de las pioneras de la lucha libre femenil, un estandarte dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), una guerrera que abrió las puertas para que más compañeras tuvieran la oportunidad de luchar en el ring sagrado de la Arena México. Conocida como “La Morenaza de Fuego”, está cerca de cumplir 40 años en la lucha libre; debutó un 12 de diciembre de 1986.

“A la gente le ha gustado esta nueva generación, etapa, por supuesto que me quedo con el llaveo contra llaveo”, mencionó Marcela en entrevista para Imagen Televisión.

Marcela considera que las barreras para la mujer se han moderado CMLL

La originaria de la Ciudad de México y discípula de profesores como Pancho Villalobos, Rafael Salamanca, José Luis Feliciano, El Satánico y Franco Colombo, señaló que la mujer ha ganado más auge tanto en la lucha libre como en el aspecto social.

“Las barreras se han moderado mucho. La mujer ha ganado mucho auge. Hemos trabajado, picado piedra, en general, en todos los aspectos tanto en lucha libre como a nivel social”, mencionó la consentida de la afición.

Marcela vivió su primera etapa con el CMLL en la década de los 90 y regresó en 2004. Un 16 de septiembre de 2005, conquistó el Campeonato Mundial Femenil de la empresa.

“Que la felicito, creo que sigue de pie y ha demostrado, no ha perdido su calidad y talento, decirle a esa niña que va a bien”, mencionó Marcela.

La capitalina admitió que los momentos más difíciles en la lucha libre han sido sus lesiones y dio un consejo a las mujeres que quieren ser luchadoras.

“Que pretenden y quieren ser luchadoras de grande, que lo retomen, se cuiden mucho, busquen un buen profesor que sea profesional, que les enseñe las bases que son muy importantes”, indicó.

Marcela aconseja a las nuevas generaciones que se cuiden y busquen un buen profesor CMLL

Marcela será parte de la función 100 por ciento femenil que se realizará el próximo viernes 6 de marzo de 2026 en la Arena México.

“Agradecemos el CMLL por retomar esta sesión de las mujeres, darnos esta motivación para nosotras como luchadoras, integrantes, que nos motiva a dar el 100”, dijo.

ALGUNAS DE LAS VICTORIAS DE MARCELA EN LAS LUCHAS DE APUESTAS