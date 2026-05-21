Quiñones es campeón de goleo en Arabia; llega como el delantero ideal de México para el Mundial 2026

Julián Quiñones está en su mejor momento de cara al Mundial. El delantero naturalizado mexicano se pondrá a las órdenes del entrenador Javier Aguirre después de conquistar la corona de goleo de la liga árabe, tras liderar con un triplete la goleada del Al-Qadsiah 5-1 a domicilio sobre el Al-Ittihad, en la última jornada del campeonato de Arabia Saudita.

La impresionante cosecha de Quiñones en 2026 llegó a 26 goles en partidos de liga, lo llevó a la cima en la tabla de goleo en la última fecha al superar a por un tanto a Ivan Toney (Al-Ahli) al llegar a 33 dianas con el final del calendario. En el caso del tricolor, su desempeño en la zona de definición ha sido sobresaliente con su octavo partido de dos o más goles y el tercer triplete en el campeonato.

Su más reciente hat trick lo construyó con sangre fría en los momentos definitorios. Primero mandando a las redes el cobro de un penal a los 36 minutos para hacer el 2-0.

Los aficionados del Al-Qadsiah seguían en los festejos cuando Quiñones volvió a ser determinante tras una recuperación de balón en mediocampo, en la que lo lanzaron por el centro, para hacer gala de su velocidad y al llegar al área sentenciar con un remate que dejó sin opciones al arquero Predrag Rajković.

En el complemento volvió a ser decisivo con una exquisita definición de taquito en la posición de centro delantero, para completar la cuota con la que dejó atrás a Toney y reclamar para sí mismo la bota de oro de gole de Arabia Saudita, en la que el estelar Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) quedó relegado a la tercera posición con 28 dianas.

El nivel que ha mostrado Quiñones desde que dejó al América de la Liga MX para mudarse a Medio Oriente es brillante. Con los goles con los que cerró su segunda campaña en la aventura árabe llegó a 64 en 69 partidos en todas las competencias, además de tener otras 12 asistencias para goles.

Con el final de la liga árabe, en la que el Al-Qadsiah cerró en la cuarta posición del campeonato, Quiñones hará el viaje a México para ponerse bajo las instrucciones de Javier Aguirre con un halo de ser una potencial solución en la zona de ataque dado el gran nivel que tiene en comparación con los otros delanteros mexicanos, como Raúl Jiménez o Santiago Gimenez, que pasan por horas bajas en sus respectivos equipos en Europa con el Mundial de futbol a la vuelta de la esquina.