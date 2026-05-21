Misión cumplida: Cristiano Ronaldo es campeón con Al-Nassr con su primer título de liga en Arabia

Cristiano Ronaldo no derramó hoy más lágrimas de decepción. El Bicho aportó un doblete para no dejar otra vez en manos de otros el ansiado festejo por su primer título de liga en Arabia Saudita gracias a una goleada de 4-1 ante el Damac, con la que bajaron el telón de la campaña gritando como campeones al final del encuentro.

El tiempo de espera fue duro para Cristiano Ronaldo que hasta su cuarta campaña en la Saudi Pro League pudo levantar el título de campeón de liga, apenas el segundo que celebra como jugador del Al-Nassr después de aquella Copa de Campeones Árabes de agosto de 2023.

El veterano delantero portugués de 41 años, el futbolista mejor pagado del mundo gracias a su acuerdo de 200 millones de dólares por campaña, también echó un par de goles más a la cesta para cerrar la temporada con 973, en esa misión personal que tiene de superar el millar en partidos oficiales en clubes y la selección portuguesa.

El segundo de sus tantos ante el Damac llegó en un tiro libre que no encontró ni piernas rivales para el despeje o de compañeros para el remate. El cobro fue potente, bajo y no se detuvo hasta encontrar las redes como destino. Un dulce punto final para la campaña de un campeón.

Ya son 37 títulos los que tiene Cristiano Ronaldo en su hoja de vida dentro del futbol, en la que resaltan las 16 coronas que conquistó con el Real Madrid (cuatro Champions League entre ellas) o las 10 que tuvo en dos etapas con el Manchester United (con una Champions incluida).

Ahora, El Bicho dejará de vestir de amarillo, el color distintivo del Al-Nassr, para ponerse la playera portuguesa en busca de el único campeonato que falta para hacer lucir más sus colmadas vitrinas, de conquistar en unas semanas más el título del Mundial, en la que será su sexta expedición en este magno torneo.