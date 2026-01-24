Místico y Máscara Dorada se lucieron en función del CMLL en la Arena México

Místico y Máscara Dorada se lucieron en la función del Viernes Espectacular en la Arena México, al vencer a Averno y Ángel de Oro.

Los rudos mostraron su rudeza dentro del ring sagrado, pero la velocidad y espectacularidad de los técnicos marcó la diferencia para alzarse con la victoria.

Místico y Máscara Dorada se impusieron a Averno y Ángel de Oro CMLL

Máscara Dorada realizó su “Estrella fugaz” para dar cuenta de Ángel de Oro, mientras que ‘La Mística’ apareció en todo su esplendor para rendir a Averno.

En la batalla semifinal, Flip Gordon se recuperó de una lesión para volver al ring de la Arena México. Unió fuerzas con Titán y Templario para vencer, por la vía de la descalificación. Bárbaro Cavernario fauleó al estadunidense, por lo que su tercia, complementada por Yutani y Soberano Jr, se llevaron la derrota.

Persephone también reapareció y se acopló a la perfección con Zeuxis para alzarse el triunfo sobre Lluvia y La Jarochita.

Capitan Suicida y Valiente Jr. dejaron claro su sensacional estilo, para imponer sus condiciones ante Raider y Vegas Depredador.

En la batalla inicial, Mercurio, Minos I y Minos II vencieron a Full Metal, Rostro de Acero y Pequeño Pólvora.