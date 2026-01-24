Místico y Máscara Dorada se lucieron en función del CMLL en la Arena México
Místico y Máscara Dorada se lucieron en la función del Viernes Espectacular en la Arena México, al vencer a Averno y Ángel de Oro.
Los rudos mostraron su rudeza dentro del ring sagrado, pero la velocidad y espectacularidad de los técnicos marcó la diferencia para alzarse con la victoria.
Máscara Dorada realizó su “Estrella fugaz” para dar cuenta de Ángel de Oro, mientras que ‘La Mística’ apareció en todo su esplendor para rendir a Averno.
En la batalla semifinal, Flip Gordon se recuperó de una lesión para volver al ring de la Arena México. Unió fuerzas con Titán y Templario para vencer, por la vía de la descalificación. Bárbaro Cavernario fauleó al estadunidense, por lo que su tercia, complementada por Yutani y Soberano Jr, se llevaron la derrota.
Persephone también reapareció y se acopló a la perfección con Zeuxis para alzarse el triunfo sobre Lluvia y La Jarochita.
Capitan Suicida y Valiente Jr. dejaron claro su sensacional estilo, para imponer sus condiciones ante Raider y Vegas Depredador.
En la batalla inicial, Mercurio, Minos I y Minos II vencieron a Full Metal, Rostro de Acero y Pequeño Pólvora.