Chequia define prelista de convocados para el Mundial 2026 para enfrentar a México

Otro de los rivales de México para el Mundial 2026, la Selección de Chequia ha definido el grupo de futbolistas que iniciará la concentración definitiva bajo el mando del director técnico checo Miroslav Koubek, esto de cara a enfrentar el Grupo A y en lo que será su segunda participación en el torneo.

El cuadro europeo, quienes llegan a la Copa del Mundo luego de haber ganado el repechaje ante Dinamarca, comenzará sus entrenamientos el próximo 28 de mayo en Praga.

El estratega presentó un listado de 29 jugadores este miércoles y tendrá 10 días para recortar a tres elementos para la lista definitiva ante la FIFA. La lista combina juventud y la jerarquía de figuras como Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen, quien comandará el ataque en el sector que comparten con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

La convocatoria generó algunas críticas por ausencias como la de Václav Černý y Matěj Vydra.

El equipo busca superar lo realizado en Alemania 2006 cuando fueron eliminados en la fase de grupos compartiendo el sector E ante Italia y Ghana, quienes avanzaron. En aquella ocasión ganaron su primer partido ante Estados Unidos, pero perdieron ante Ghana e Italia.

Ladislav Krejci cobrando su penal REUTERS

Prelista de convocados por Chequia por posiciones

Porteros: Lukáš Horníček, Matěj Kovář y Jindřich Staněk.

Lukáš Horníček, Matěj Kovář y Jindřich Staněk. Defensas: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený y David Zima.

Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený y David Zima. Mediocampistas: Pavel Bucha, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc y Denis Višinský.

Pavel Bucha, Lukáš Červ, Vladimír Darida, Tomáš Ladra, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc y Denis Višinský. Delanteros: Adam Hlozek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Christophe Kabongo, Jan Kuchta y Patrik Schick.

Calendario de República Checa en el Mundial 2026