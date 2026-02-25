Un misterio rodea a Kevin Mier en la Liga MX; borró fotos de Cruz Azul

Kevin Mier le puso misterio a su futuro, luego de que decidiera borrar algunas fotos de Cruz Azul en Instagram, dejando solo seis publicaciones en la red social, donde dos de ellas tienen que ver con La Máquina.

El portero colombiano volvería a las canchas el pasado fin de semana con Cruz Azul Sub-21, pero no se dio en el duelo contra Chivas y se espera que lo haga contra Monterrey, con la finalidad de ir agarrando ritmo tras superar la fractura de tibia que lo aquejó.

Así luce el Instagram de Kevin Mier, con sólo dos publicaciones de Cruz Azul Captura de pantalla

Dentro de su “limpieza” en la red social, Kevin Mier también borró su imagen principal y la descripción de su perfil. El portero colombiano tiene más de 301 mil seguidores en Instagram.

En las publicaciones que dejó, tres son de su andar con el Atlético Nacional de Colombia y la primera que aparece es una de su Fundación: “En Fundación Kevin Mier, creemos en el poder de la comunidad. Nuestros programas de apoyo y desarrollo ayudan a construir un mañana más brillante. Crecemos juntos, cultivamos esperanza”.

Kevin Mier está listo para regresar a las canchas tras superar la fractura de tibia Mexsport

La más reciente publicación que dejó Kevin Mier de Cruz Azul data de hace 72 semanas y la otra de 84 semanas.

El portero colombiano no juega un partido desde el pasado mes de noviembre de 2025 y su accionar en la red social fue vinculada, por algunos aficionados, como la que realizó Mateusz Bogusz para forzar su salida de Cruz Azul.

Por su parte, Andrés Gudiño se ha afianzado como titular con Cruz Azul. Incluso, Ricardo ‘El Tuca’ Ferretti destacó que lo llevaría al Mundial 2026, por encima de Guillermo Ochoa.

Cruz Azul venció el pasado fin de semana a Chivas por 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc y es sublíder general con 16 puntos, a 2 del Guadalajara.