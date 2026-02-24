'El Tuca' no llevaría a ‘Memo’ Ochoa al Mundial 2026, prefiere a Andrés Gudiño

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, es preferido por Ricardo ‘El Tuca’ Ferretti para que esté en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, por lo que no llevaría a Guillermo ‘Memo’ Ochoa a la justa.

“Gudiño lo conozco y es mejor que Acevedo, se da un tiro con Tala (Raúl Rangel) y (Luis) Malagón fácil. Me llevo a los tres: Malagón, Tala y Gudiño”, indicó ‘El Tuca’ Ferretti en el programa Generación Futbol.

Para Ferretti, Andrés Gudiño sí se da un tiro con Raúl Rangel y Luis Malagón Mexsport

A pregunta expresa de Álvaro Morales de si sacaría a ‘Memo’ Ochoa de la lista final, ‘El Tuca’ Ferretti afirmó: “¡Sí, claro!”.

Para el extécnico de Tigres y de la Selección Mexicana, Andrés Gudiño es “100 veces mejor que Acevedo”.

El originario de Mérida, Yucatán, tiene 29 años. La edad sería un problema y Ricardo Ferretti preguntó: “¿Cuántos años pasó (Enrique) Meza como suplente de (Miguel) Marín? El único detalle es ver quién viene atrás de Gudiño. Si hay otro buen portero, porque no te puedes quedar con solo un buen portero”.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ha jugado todo el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

Asimismo, ‘El Tuca’ Ferretti recordó algunas palabras que siempre decía Miguel Mejía Barón: “Los equipos mexicanos mínimo deberían de tener el portero y los cuatro defensas mexicanos para que pudieras tener la oportunidad de echar mano de esta posibilidad de extranjeros hacia adelante. Y si unas fuerzas básicas no pueden producir defensas y portero, no sé para qué carajo existen”.

Tras la lesión de Kevin Mier, Andrés Gudiño ha sido titular indiscutible de Cruz Azul. Suma 7 jornadas vigilando el marco de los celestes, con 630 minutos disputados.

LOS PORTEROS CONVOCADOS POR ‘EL VASCO’ CONTRA ISLANDIA

La semana pasada, Javier ‘El Vasco’ Aguirre dio a conocer su convocatoria oficial para el duelo contra Islandia en Querétaro de este miércoles, donde llamó a Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Para el duelo de mañana, la Selección Mexicana estará integrada por jugadores que militan en la Liga MX.