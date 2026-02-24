AMT 2026: Zverev debuta con victoria contundente en el Abierto Mexicano

Alexander Zverev dio el primero de los pasos firmes en busca de una revancha personal en el Abierto Mexicano de Tenis (AMT) de Acapulco. Con una contundente victoria por 6-2 y 6-4 ante el francés Corentin Moutet, el alemán dominó la pista central del complejo guerrerense, reafirmando por qué es uno de los consentidos de la afición local.

Zverev, quien se coronó campeón del certamen en la edición de 2021, ha experimentado altibajos en sus visitas más recientes. Tras aquel momento de gloria, sufrió eliminaciones prematuras que sorprendieron a los seguidores del deporte blanco: dos tropiezos en segunda ronda y uno más en su debut. Sin embargo, en esta nueva oportunidad en Acapulco, el teutón lució una efectividad impecable.

Durante el encuentro ante Moutet, el alemán no permitió que su rival generara ni una sola oportunidad de quiebre. Su control del partido fue absoluto desde el inicio, encadenando cinco juegos consecutivos para tomar una ventaja definitiva en el primer set. Las estadísticas respaldan su dominio: Zverev concretó tres de siete oportunidades de rompimiento, registró siete aces y mantuvo una efectividad del 79% en su primer servicio, superando claramente el 67% mostrado por el tenista francés.

Este regreso triunfal ocurre tras un prolongado descanso. Después de alcanzar las semifinales en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, Zverev optó por pausar su actividad competitiva para llegar en plenitud física a México.

Me encantaría volver por los próximos 10 años. Me encanta el apoyo de los aficionados y lo cómodo que me siento aquí", declaró antes de su debut. "Yo estoy loco, pero creo que los mexicanos están aún más locos y eso me encanta"

La Arena GNP Seguros de Acapulco disfrutó de la segunda jornada de partidos del certamen. Reuters

Próximo compromiso de Zverev en Acapulco

El camino de Alexander Zverev en el AMT 2026 continuará en los octavos de final, donde se medirá ante el serbio Miomir Kecmanović. El duelo está programado para este 25 de febrero a las 18:00 horas, con transmisión confirmada a través de la señal de ESPN.