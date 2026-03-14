Milito espera que 'La Hormiga' no tenga prisa de irse a Europa

Armando ‘La Hormiga’ González sigue con su buen paso goleador en la Liga MX y continúa recibiendo elogios. Ahora el técnico Gabriel Milito destacó la mentalidad que tiene el futbolista, le ve cualidades para ir a Europa, pero espera que se quede. Chivas derrotó 3-0 a Santos Laguna en duelo de la jornada 11 del Clausura 2026.

“Tiene una mentalidad que quiere ir siempre a todo. Que tenga la humildad de mejorar aspectos que siempre deba mejorar. Su evolución desde el juego, ese progreso me gusta. Si puede ir a Europa, por supuesto, pero quiero que se quede, espero que no tenga prisa por irse, porque yo no la tengo”, dijo Milito tras el doblete de ‘La Hormiga’ González.

'La Hormiga' González se despachó con un doblete en la victoria de Chivas de 3-0 sobre Santos AFP

Para el técnico de Chivas, el buen momento que vive su goleador lo puede llevar al Mundial 2026, aunque se limitó porque dijo que no puede opinar de eso.

“Está en muy buen momento, desde el torneo pasado lo viene mostrando. Después, ojalá que pueda vivir la experiencia de jugar un Mundial, pero no puedo opinar de eso, ahí no puedo dar mi opinión”, indicó.

Milito elogió la evolución de 'La Hormiga' González AFP

Con el doblete que marcó este sábado 14 de marzo de 2026, ‘La Hormiga’ González llegó a ocho anotaciones para acercarse a dos del líder de la Tabla de goleo, Joao Pedro Geraldino del San Luis.