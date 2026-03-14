Así fue el doblete de ‘La Hormiga’ González para llegar a 8 goles

Armando ‘La Hormiga’ González se lució con un doblete en el triunfo de Chivas por 3-0 sobre Santos Laguna en duelo de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, con lo que le permitió acercarse al líder de goleo Joao Pedro Geraldino.

‘La Hormiga’ González lo intentó desde los primeros minutos. Al 6’ no llegó a la cita con el balón tras un buen servicio de Efraín Álvarez a segundo poste.

Armando 'La Hormiga' González llegó a ocho goles en el torneo AFP

Cinco minutos después, el goleador rojiblanco hizo el primer tanto del partido. En una buena triangulación por el sector izquierdo, Carlos Acevedo rechazó un primer impacto, pero en el contrarremate, el originario de Celaya, Guanajuato, sacudió las redes al 11’ para el 1-0.

‘La Hormiga’ González estuvo a punto de hacer el segundo gracias a una gran jugada individual. El atacante de 22 años dio un giro de 360 grados para mandar un remate que pasó a un costado al 24’.

La insistencia al gol fue su premio. Un servicio de Richard Ledezma no fue cortado y a la altura del segundo poste, el delantero cerró la ‘pinza’ para volver a sacudir las redes al 30’.

Y estuvo cerca del tercero. ‘La Hormiga’ González comenzó a buen ritmo el segundo tiempo, cuando se volvió a hacer presente en el área, pero su remate cruzado fue a un costado al 45’.

González Alba llegó a ocho anotaciones y Chivas tiene un juego pendiente ante León, que se jugará el próximo miércoles 18 de marzo.