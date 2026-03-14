Chivas – Santos (EN VIVO), Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX

final

¡¡¡Chivas goleó 3-0 a Santos Laguna con doblete de Armando 'La Hormiga' González! El Guadalajara llega a 24 puntos y el cuadro de La Comarca seguirá como último general. ¡Gracias por acompañarnos!

Mexsport

90+5' ¡Se termina el partido!

¡¡¡Goooolazo!!! Bryan González desbordó por el sector izquierdo, se llevó a su marcador por velocidad, mandó servicio y Ricardo Marín de 'taquito' marcó el tercero al 90+2'

85' ¡¡¡Chivas no puede hacer el tercero!!! Ahora fue un remate de Ricardo Marín que pasó a un costado

83' ¡¡¡Cerca las Chivasssss!!! Miguel Gómez mandó un remate que pasó por encima del arco

73' ¡¡¡Se salvó Santos!!!! Remate de Bryan González que se estrelló en el poste

El encuentro suma 5 tarjetas amarillas al 69'

Mexsport

65' ¡Fuerte impacto que recibe Alvarado! Carlos Gruezo se lo llevó de filo cuando iba corriendo

62' Richard Ledezma es amonestado por una falta en medio campo; antes una fuerte entrada de Haret Ortega sobre Alvarado que no fue sancionada

51' Santos sumó dos jugadores amonestados. Una para Ezequiel Bullaude y otra para Carlos Arvoleda

46' Fernando González dejó la cancha y entró Miguel Tapia

45' ¡¡¡La que dejó ir 'La Hormiga' González!!! Estuvo solo frente al arquero y su remate cruzado se fue a un costado

¡¡¡Inicia el segundo tiempo!!!!

17:58 Hrs Chivas ha dominado el encuentro. 'La Hormiga' González es protagonista con doblete

Mexsport

45+4' ¡Se termina el primer tiempo!

45' Se agregan cuatro minutos

44' Fernando González es amonestado tras frenar un ataque de Santos

40' ¡¡¡'Talaaa'!!! A una mano aleja el 'globito' que le trataron de hacer

Así festejó 'La Hormiga' González su doblete Mexsport

¡¡¡Gooolazooo!!! Servicio de Ledezma y 'La Hormiga' cerró la pinza para mandar el balón al fondo al 30'

29' ¡¡¡Acevedooooo!!! Remate de primera intención de Alvarado y el arquero de Santos desvió con los puños

24' ¿De dónde sacó ese disparo 'La Hormiga'? El delantero rojiblanco luchó el balón y dio un giro de 360 grados para mandar un remate cruzado que pasó cerca del poste

18' ¡¡¡Susto para Chivas!!! Remate de Francisco Villalba que pasó a un costado, lo que les costó un regaño a los defensores de Chivas por parte de Milito

¡¡¡Gooooool!!! Una gran jugada por el sector izquierdo de Chivas. Se triangularon para abrir espacios, primer remate que rechazó Acevedo, pero el contrarremate de 'La Hormiga' sacudió las redes

9' Servicio peligroso de Armando González, donde no pudo llegar Ángel Sepúlveda, pero sí Carlos Acevedo

6' ¡¡¡Qué jugada hizo Efraín Álvarez para quitarse a su marcador!!! Su servicio fue a segundo poste, pero 'La Hormiga' González no pudo rematar de cabeza

3' Haret Ortega se "desquitó" del 'Cuate" Sepúlveda con una "dormilona"

1' Ángel Sepúlveda le cayó encima a Haret Ortega y el jugador de Santos quedó tendido en la cancha

¡¡¡Arrancaaaaa el partido!!!

Los jugadores salen a la cancha

Chivas acumula 6 partidos sin derrota (4 victorias y 2 empates) ante Santos en el Estadio Akron

En los últimos 10 partidos contra Santos, Chivas suma cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas

Chivas tratará de continuar su invicto en el Estadio Akron; suma nueve partidos sin perder en el inmueble