Paulo Strehlke hace historia: El mexicano conquista plata en la Copa del Mundo de Natación

El agua volvió a ser territorio mexicano. Mientras Osmar Olvera firmaba su tercera medalla en la SuperFinal de clavados en Beijing, otro nombre emergía desde mar abierto con la misma contundencia. Paulo Strehlke se lanzó contra la élite mundial y tocó la meta en segundo lugar en la tercera parada de la World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2026.

Fue la primera medalla para México en una Copa del Mundo de aguas abiertas en la prueba de sprint de 3 km. Strehlke detuvo el reloj en 6:01.70 y se metió en un podio de especialistas, solo por detrás del húngaro David Betlehem y por delante del italiano Gregorio Paltrinieri, uno de los referentes globales de la disciplina.

En un circuito dominado históricamente por europeos, el morelense irrumpió con una carrera agresiva. Nació en Cuernavaca el 10 de enero de 2006 y aprendió a nadar a los dos años. A los nueve ya estaba en aguas abiertas, un territorio que exige cabeza fría y pulmón largo. A los 15 ganó su primera medalla nacional y desde entonces no dejó de escalar.

Su crecimiento tuvo un punto de quiebre en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, donde arrasó con tres oros. Después llegó la prueba mayor en Juegos Olímpicos de París 2024. En el Río Sena nadó 10 km y terminó en el lugar 12, el mejor del continente americano. No fue un cierre, fue una advertencia.

Strehlke se mete en la conversación de los grandes con un estilo basado en disciplina, volumen de entrenamiento y una logística exigente que lo lleva a dividir su preparación entre México y Alemania.

El día adquiere otra dimensión cuando se mira el conjunto. Lo de Olvera en Beijing confirma que México sostiene una potencia en clavados. Lo de Strehlke abre una puerta distinta, menos explorada, más áspera. Dos escenarios, piscina y mar abierto, misma bandera en el podio.