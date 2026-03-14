Chivas hunde a Santos; ‘La Hormiga’ González se luce con doblete

Chivas manda y hunde a Santos. Los dirigidos por Gabriel Milito llegaron a nueve triunfos sin conocer la derrota en el Estadio Akron y sumó 11 partidos sin perder ante los de La Comarca, luego de llevarse el triunfo por 3-0 , donde Armando ‘La Hormiga’ González se lució con un doblete en duelo de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas fue amo y señor del primer tiempo, desplegando un futbol dinámico, con llegadas por los costados. Un primer aviso de Armando ‘La Hormiga’ González llegó al minuto 6’, cuando Efraín Álvarez mandó un servicio a segundo poste, pero el delantero rojiblanco no llegó a la cita con el balón.

Al inicio del partido, Haret Ortega y Ángel Sepúlveda protagonizaron un 'pique' Mexsport

Tres minutos después, Carlos Acevedo le quitó el grito de gol al Guadalajara, luego de cortar un servicio que iba dirigido a Ángel Sepúlveda al 9’.

Chivas 1 – 0 Santos. La recompensa no tardó en llegar para los dirigidos por Gabriel Milito. Una gran jugada por el sector izquierdo, se triangularon para abrir espacios, un primer remate que rechazó Acevedo, pero el contrarremate de 'La Hormiga' sacudió las redes al 11’.

La respuesta de Santos llegó siete minutos después. Francisco Villalba mandó un derechazo que pasó cerca del poste, lo que ocasionó un regaño de Milito para sus defensores.

Así festejó 'La Hormiga' González Mexsport

‘La Hormiga’ González estaba encendido y sacó un remate de 360 grados, cuando se giró por completo para impactar el balón, que pasó a un costado de la portería al 24’.

Chivas 2 – 0 Santos. Servicio de Richard Ledezma por la banda derecha y 'La Hormiga' cerró la ‘pinza’ a segundo poste para mandar el balón al fondo al 30'. El delantero llegó a 8 tantos en el Clausura 2026 de la Liga MX.

CHIVAS – SANTOS (SEGUNDO TIEMPO)

Armando ‘La Hormiga’ González estuvo a punto de marcar el triplete. Estuvo solo frente a Carlos Acevedo y su remate cruzado se fue a un costado al inicio del segundo tiempo.

'La Hormiga' González estuvo cerca del tercero Mexsport

En los últimos 25 minutos del encuentro, Chivas perdió el control del partido, aunque estuvo cerca del tercero. Haret Ortega desvió el balón y barriéndose, Bryan González remató, pero el esférico se estrelló en el poste.

Miguel Gómez entró como revulsivo en el segundo tiempo y estuvo a punto del tercero, luego de que mandó un remate que pasó por encima del arco al 83’.

El tercer gol se le negaba a Chivas. Ricardo Marín y Yahel Padilla mandaron disparos que fueron al costado de la portería santista. Mientras que el remate de Alvarado se estrelló en el poste.

Chivas 3 – 0 Santos. Bryan González desbordó por el sector izquierdo, se llevó a su marcador por velocidad, mandó servicio y Ricardo Marín de 'taquito' marcó el tercero al 90+2'.