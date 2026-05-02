Ipswich regresa a la Premier League tras goleada; Wrexham pierde el sueño del ascenso

El Ipswich Town aseguró su regreso a la Premier League tras vencer 3-0 al Queens Park Rangers en la última jornada de la EFL Championship, resultado con el que cerró una gran temporada y amarró el segundo lugar de la clasificación.

Con este triunfo, el conjunto inglés selló su ascenso directo a la máxima categoría del futbol inglés, coronando una segunda mitad de campaña sólida, marcada por la regularidad y el orden táctico. Ipswich acompañará al campeón Coventry City en su regreso a la élite, tras haber logrado una reconstrucción deportiva exitosa luego del descenso de la temporada anterior.

El partido decisivo se inclinó rápidamente a favor de los locales, que aprovecharon su contundencia ofensiva para sentenciar el encuentro y desatar la celebración de su afición.

En contraste, el sueño del Wrexham AFC no pudo concretarse. El equipo empató 2-2 en su último compromiso, pero el resultado no fue suficiente para acceder a los puestos de playoffs, quedando fuera por diferencia de puntos tras la victoria de sus rivales directos.

Los lugares de clasificación al playoff quedaron en manos de Millwall FC, Southampton FC, Middlesbrough FC y Hull City, quienes disputarán el último boleto rumbo a la Premier League en una fase final de alto voltaje.