Karim López es invitado al Draft de la NBA: El mexicano que busca hacer historia en la primera ronda

El baloncesto mexicano está a las puertas de un hito sin precedentes. Karim López, la joven promesa de 19 años, ha dado el paso definitivo hacia la élite al recibir la invitación formal para participar en el NBA Draft Combine 2026. El delantero que impresiona con sus 2.06 metros de estatura , formará parte del selecto grupo de 73 jugadores que se darán cita del 10 al 17 de mayo en Chicago para mostrar su talento ante los reclutadores de la liga más importante del mundo.

Un sueño mexicano en la NBA

Para López, esta oportunidad es la culminación de un anhelo que comenzó casi al mismo tiempo que sus primeros pasos. "Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida", confesó el jugador a ESPN, recordando cómo a los cinco años ya se dibujaba a sí mismo sobre la duela profesional.

Hijo de la leyenda de la selección nacional, Jesús "Chino" López, Karim ha seguido un camino de formación internacional que lo llevó a España a los 14 años con el Joventut Badalona, para después foguearse en la competitiva NBL de Australia con los New Zealand Breakers. Con este último equipo, el mexicano fue pieza fundamental para conquistar la Ignite Cup en febrero pasado, consolidando su madurez deportiva.

El heredero de Eduardo Nájera

La expectativa alrededor de López no es menor. Actualmente ocupa la posición número 11 en el Big Board de prospectos de ESPN. De mantenerse esta tendencia, Karim se convertiría en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

Hasta ahora, el referente histórico es Eduardo Nájera, quien en el año 2000 fue elegido en la segunda ronda (pick 38) por los Mavericks. López busca emular al chihuahuense y superar la marca histórica en una generación de novatos que, se estima, percibirá más de 600 millones de dólares en contratos garantizados.

Próximas paradas hacia la gloria

Antes del evento principal en Chicago, López también participará en el NBA G-League Draft Combine del 8 al 10 de mayo. Estas vitrinas serán cruciales para reafirmar su estatus como el prospecto internacional mejor clasificado y asegurar su lugar en la historia del deporte ráfaga en México.