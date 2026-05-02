Lando Norris gana Sprint de Fórmula 1 en Miami; 'Checo' Pérez llega en la posición 17

Lando Norris dominó la Carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en un 1-2 de McLaren, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en el lugar 17.

Tanto el británico como su coequipero en McLaren, Oscar Piastri, se beneficiaron de una mala salida de Andrea Kimi Antonelli para apoderarse de las primeras dos posiciones desde el arranque de la carrera de este sábado.

Con diferencia final de 3.7 segundos, Norris logró su primer triunfo del año en el Campeonato, en una competencia que no tuvo banderas amarillas.

Charles Leclerc tomó el tercer lugar, luego de perderlo en la primera parte del recorrido ante Antonelli, a quien rebasó cuando restaban cuatro vueltas. El monegasco de Ferrari intentó acercarse a la dupla de McLaren, aunque una breve salida de pista en el penúltimo giro eliminó toda posibilidad de ataque.

George Russell y Max Verstappen completaron los cinco primeros lugares, luego de que a Antonelli lo sancionaran con cinco segundos de recargo por exceder los límites de pista en ocasiones múltiples. El italiano, quien había sido cuarto en la meta, ahora tiene una ventaja de siete puntos sobre su coequipero de Mercedes, en la batalla por el liderato del Mundial.

Verstappen también protagonizó un duelo prolongado contra Lewis Hamilton, a quien superó definitivamente en el octavo de los 19 giros programados. El británico y Pierre Gasly completaron la zona de puntos, en una carrera en la que Isack Hadjar fue noveno y el argentino Franco Colapinto, décimo.

Por su parte, Sergio Pérez llegó a correr en el lugar 15 en la primera parte del recorrido, tras superar a Liam Lawson en las primeras vueltas.

Originalmente, el mexicano calificó en el sitio 19, pero avanzó en la parrilla tras una sanción que se aplicó sobre Alex Albon, y los abandonos de Nico Hulkenberg, cuyo motor explotó mientras se dirigía a la parrilla, así como de Arvid Lindblad, cuyo Racing Bulls sufrió un problema que le impidió correr.

Eventualmente, Lawson y Albon rebasaron a Pérez, quien junto con Valtteri Bottas, fueron los únicos en correr con el neumático duro. El tapatío también fue superado por Fernando Alonso en la última vuelta, por lo que se conformó con la posición 17, mientras su coequipero finlandés acabó en el puesto 20 y último entre los clasificados.

Pérez vuelve a completar una carrera en esta temporada Cadillac Formula 1 Team

Antes de la carrera, se realizó un minuto de silencio en honor a Alex Zanardi, ex piloto de la categoría y campeón paralímpico quien falleció ayer viernes.

La calificación del Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 será este sábado 2 de mayo, a las 14:00 hrs (Tiempo del Centro de México).