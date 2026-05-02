¡Asistencia de Obed Vargas! El mexicano brilla en la victoria del Atlético ante Valencia

El Atlético de Madrid consiguió un triunfo clave al imponerse 0-2 al Valencia CF en el Estadio de Mestalla, resultado que lo mantiene firme en la cuarta posición de la tabla y en zona de Champions League.

El protagonista inesperado fue el mexicano Obed Vargas, quien firmó una asistencia en el primer tanto del encuentro para encaminar la victoria rojiblanca.

El primer tiempo terminó sin goles, aunque los visitantes estuvieron cerca de abrir el marcador con un disparo de Nahuel Molina desde media cancha que terminó estrellándose en el travesaño, en una de las jugadas más llamativas del partido.

Fue hasta el minuto 74 cuando se rompió el cero. Obed Vargas filtró un pase preciso que terminó en la definición de Iker Luque Sierra para el 0-1 que adelantó al conjunto colchonero.

Más tarde, al minuto 82, Miguel Llorente sentenció el encuentro tras una asistencia de Antoine Griezmann, colocando el 0-2 definitivo en el marcador.

Con este resultado, el Atlético de Madrid llegó a 63 puntos y se mantiene en el cuarto lugar de LaLiga, mientras que el Valencia se queda en la posición 13 con 39 unidades.