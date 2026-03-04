Operativo contra “El Mencho” no fue en respuesta a presiones de EU: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el operativo en el que murió Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se realizó con base en órdenes de aprehensión vigentes y no por presiones del gobierno de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, durante la mañanera, la mandataria sostuvo que la operación respondió a criterios legales y de seguridad nacional.

No se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos”, enfatizó. “Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó”, declaró ante medios.

Sheinbaum precisó que el objetivo era detener a Oseguera, quien contaba con órdenes judiciales, aunque no detalló qué agencias estadounidenses aportaron información, pero reconoció que hubo cooperación en materia de inteligencia.

La Presidenta enfatizó que el operativo no buscaba disminuir presiones políticas externas ni responder a agendas internacionales.

No fue ese el objetivo, es muy importante y quiero repetirlo, esta persona tenía una orden de aprehensión o varias, el operativo fue para detenerlo, el problema es que recibieron agresiones la Secretaría de la Defensa Nacional y respondió en el momento”.

Una fotografía en blanco y negro colocada bajo una corona blanca señala el punto exacto donde fue enterrado el féretro de "El Mencho". X/@narcoblogger

Así ocurrió el operativo

De acuerdo con la explicación oficial, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un dispositivo para ejecutar la orden de captura.

Durante la intervención, los militares fueron agredidos, lo que derivó en un intercambio de fuego. En ese enfrentamiento, “El Mencho” resultó herido.

Sheinbaum explicó que el narcotraficante perdió la vida mientras era trasladado a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.

La versión oficial sostiene que el uso de la fuerza fue una respuesta a la agresión, en apego a protocolos operativos.

La mandataria también negó que la operación tuviera fines políticos o electorales.

Uno toma decisiones no por aprobación o desaprobación. Toma decisiones responsables y busca siempre atender a la gente. Eso es lo más importante”, afirmó.

En días recientes se difundieron encuestas que reportan un aumento en la aprobación presidencial tras el operativo contra el líder del CJNG. Sin embargo, Sheinbaum reiteró que las decisiones de seguridad se toman bajo criterios de legalidad y responsabilidad institucional, no por métricas de popularidad.

Trump se atribuyó la caída de “El Mencho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó, en su momento, la caída del líder del CJNG. “Acabamos con el jefe del cartel más importante de México”, dijo el mandatario republicano durante su discurso del estado de la Unión.

Trump reiteró que “grandes partes” de México están controladas por los carteles de la droga. “Por años, grandes franjas de territorio en nuestra región, incluyendo grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios carteles de la droga”.

