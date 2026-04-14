Aaron Judge pega dos vuelacercas en dramático triunfo de Yankees

Luego de que los Yankees fueran barridos por los Rays por primera vez desde abril de 2021, el toletero Aaron Judge transmitió un mensaje simple a la alineación de Nueva York tras su quinta derrota consecutiva: “Necesitamos simplificar”.

Y en su primer turno de regreso en el Bronx, Judge pegó un estruendoso jonrón de dos carreras ante el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, enviando un cambio colgado a una distancia proyectada por Statcast de 456 pies hacia el jardín izquierdo en el Yankee Stadium. Fue su quinto jonrón del año, con una velocidad de salida de 116.2 mph, el batazo más fuerte conectado en lo que va de temporada, además de ser el cuarto más largo.

Y no se detuvo ahí. Después de que el tres veces Jugador Más Valioso Mike Trout empatara el juego con un jonrón de tres carreras en la parte alta del sexto inning, Judge respondió en la parte baja con su segundo bambinazo del encuentro para devolverle la ventaja a los Yankees. Otro batazo sin duda, acompañado de un sutil bat flip, que recorrió 398 pies con una velocidad de salida de 111.4 mph.

Judge no estuvo solo. Trent Grisham también salió de su mala racha, primero con un cuadrangular de tres carreras como bateador emergente en el quinto episodio que puso al equipo arriba, y luego con otro jonrón de dos carreras en el noveno para empatar el juego. Grisham, quien no conectaba un extrabase desde el 31 de marzo, preparó el escenario para que el panameño José Caballero anotara la carrera de la victoria tras un lanzamiento descontrolado, sellando un triunfo de 11-10 para los Yankees.

Tras la derrota del domingo en Tampa Bay, Judge consideró que la ofensiva estaba presionando demasiado, cayendo en “conteos y situaciones desfavorables”. Los primeros turnos ante Kikuchi reflejaron un ajuste inmediato: después de que Paul Goldschmidt conectara un batazo al hueco entre el jardín izquierdo y central, Judge atacó un cambio en cuenta de 2-0 que quedó demasiado en la zona.

Judge suma ahora 28 vuelacercas de más de 455 pies en la era Statcast (desde 2015, incluyendo postemporada), la segunda mayor cifra detrás de su compañero Giancarlo Stanton (30).

Además, fue el juego 47 de múltiples jonrones en la carrera de Judge en la MLB, superando a Mickey Mantle para colocarse segundo en la historia de la franquicia de los Yankees, sólo por detrás de Babe Ruth, quien registró 68.

Yankees ganó gracias a un wildpitch que aprovechó José Caballero para anotar y dejar a Angels en el terreno.

Foto: AFP.

Paul Skenes llega a 400 ponches con Pittsburgh

Paul Skenes lanzó seis innings de una carrera, con seis ponches y apenas una base por bolas en la victoria de Pittsburgh por 16-5 sobre Nacionales de Washington.

En el primer episodio, Skenes ponchó a James Wood y a Luis García Jr. antes de permitir un jonrón de CJ Abrams. Con el ponche a García, hizo un poco de historia al convertirse en el primer lanzador de Piratas en alcanzar los 400 ponches en sus primeras 59 aperturas en Grandes Ligas. Lanzó un segundo inning perfecto de tres bateadores y 11 lanzamientos para asentarse en el juego, sorteó una base por bolas con dos outs en el tercer capítulo y necesitó apenas siete pitcheos para retirar el cuarto. Terminó retirando a los últimos 10 bateadores.

*mcam