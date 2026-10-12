VIDEO: Mike Evans se vuelve viral en la NFL por su inesperado 'jersey check' a Trevon Diggs

La histórica rivalidad de la división Oeste de la NFC entre los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks sumó un nuevo y picante capítulo. Durante el partido de la Semana 5 de la NFL, celebrado este domingo 11 de octubre de 2026, el receptor estrella de los 49ers, Mike Evans, protagonizó una de las interacciones más comentadas y reproducidas en las redes sociales al aplicarle un inesperado "jersey check" al esquinero de los Seahawks, Trevon Diggs.

El incidente ocurrió a finales del segundo cuarto tras concluir una jugada ofensiva que terminó en la captura de Brock Purdy. Mientras ambos intercambiaban palabras de provocación en el emparrillado, Evans reaccionó de forma imprevista: sujetó a Diggs por los hombros y le dio una media vuelta completa. El objetivo del receptor de San Francisco era evidente: mirar fijamente el apellido impreso en la parte trasera del uniforme de su rival. La acción fue interpretada de inmediato por la afición y los analistas en la transmisión oficial de FOX como un gesto de absoluta superioridad y desprecio competitivo.

"¿Quién eres?": La explicación de Mike Evans tras su trolleo a Trevon Diggs

Sin embargo, al concluir el encuentro en Lumen Field que terminó con una apretada victoria para San Francisco por 32-29, manteniendo el invicto de los 49ers con récord de 5-0, Evans aclaró ante la prensa que no se trató de una provocación planificada, sino de una auténtica confusión debido a la indumentaria.

Confusión con el casco puesto: "Lo estuve bloqueando hasta el silbatazo final y él se quejó diciendo que estaba haciendo un castigo. Honestamente, no sabía quién era, porque con el casco a veces cuesta darse cuenta" , confesó el receptor abierto que brilló en el partido con 7 recepciones para 113 yardas y un touchdown.

La confirmación del apellido: El exjugador de Tampa Bay admitió que le preguntó directamente "¿Quién eres tú?" antes de girarlo. "Miré para asegurarme y dije: 'Oh, es el maldito Diggs'. Después él me empujó la careta; debió ser un castigo para ellos, pero así son las cosas" , concluyó entre risas.

El contraste deportivo entre Mike Evans y Trevon Diggs

El episodio cobró mayor relevancia digital por el presente deportivo diametralmente opuesto de ambos jugadores. Mientras Mike Evans firmó un millonario contrato por tres años con San Francisco en el receso de campaña tras una legendaria carrera con los Buccaneers, Trevon Diggs intenta relanzar su carrera.

Diggs, quien en 2021 brilló como un defensivo All-Pro de primera línea con los Dallas Cowboys liderando la NFL con 11 intercepciones, ha sufrido graves lesiones en ambas piernas en las últimas temporadas, incluyendo la rotura del ligamento cruzado anterior en 2023. Tras ser cortado por Dallas y pasar brevemente por los Green Bay Packers, llegó a Seattle, donde apenas fue promovido desde la escuadra de prácticas al roster activo el sábado previo al juego.

El curioso momento acaparó por completo los reflectores postpartido. Compañeros de equipo de Evans, como el liniero ofensivo estelar Trent Williams, elogiaron la mentalidad agresiva de su receptor abierto.