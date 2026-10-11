¡Triunfo de locura en Londres! Agónica patada de 57 yardas da heroico triunfo a Jaguars sobre Eagles

Londres ha sido testigo de uno de los finales más increíbles en la historia moderna de la NFL. En un desenlace de infarto, un agónico gol de campo de 57 yardas convertido por Cam Little al expirar el tiempo le otorgó a los Jacksonville Jaguars una victoria por 19-17 sobre los Philadelphia Eagles. La milagrosa patada llegó inmediatamente después de un salvaje regreso de patada de 53 yardas de Ameer Abdullah, quien fue tackleado con apenas un segundo restante en el reloj.

El drama que se vivió sobre la cancha del Tottenham Hotspur Stadium rebasó cualquier guion cinematográfico. Con ocho segundos por jugar en el último cuarto, el pateador de los Eagles, Jake Elliott, conectó un gol de campo de 48 yardas que parecía sepultar por completo las esperanzas de Jacksonville, poniendo el marcador 17-16 a favor de Philadelphia.

Minutos antes, los Jaguars habían anotado un touchdown de Parker Washington, pero el extra point de Little falló tras un snap alto, dejando el marcador en 16-14. El estadio, inundado por una ensordecedora afición británica, celebraba lo que parecía un triunfo asegurado para los visitantes.

El milagro de Abdullah y la pierna de Cam Little

Sin embargo, en la siguiente devolución de patada, Ameer Abdullah tomó el ovoide con una enorme serenidad. Encontrando un hueco milagroso en la cobertura especial de Philadelphia, el corredor de los Jaguars desató el caos con un electrizante regreso de 53 yardas que cruzó el mediocampo y dejó al equipo en territorio rival (alrededor de la yarda 39 de los Eagles) con apenas un segundo disponible.

Los factores de la jugada definitiva:

Improvisación en la línea: Debido a una lesión previa del especialista titular, el liniero DaVon Hamilton tuvo que ingresar de emergencia para cumplir las funciones de centro largo (long snapper).

Nervios de acero: A pesar de la inmensa presión y la distancia, el pateador Cam Little ejecutó una mecánica perfecta.

Efectividad total: El balón voló limpiamente entre los postes para decretar el 19-17 y desatar la locura colectiva en territorio británico.

Hostilidades y expulsiones desde el primer juego

El choque internacional de la Semana 5 ya venía precedido por una atmósfera de absoluta tensión en las trincheras. El partido se sumergió en un gran pique entre los equipos desde el kickoff inicial: un espectacular regreso de touchdown de 90 yardas de Josh Cameron en favor de los Jaguars fue anulado por castigos offsetting, lo que derivó en una pelea en el mediocampo y en la inmediata expulsión de Bryan Thomas Jr. por Jacksonville y Jeremiah Trotter Jr. por Philadelphia.

El quarterback Trevor Lawrence lidió de gran forma con la presión y sumó 331 yardas aéreas y dos pases de anotación, encontrando en Parker Washington a su mejor aliado. Aunque los Jaguars desperdiciaron oportunidades clave cerca de la yarda uno, la defensiva aguantó los embates de Jalen Hurts para permitir la heroica resolución final. Con este dramático triunfo, los Jaguars colocan su récord en 4-1 y consolidan su gran momento antes de volver a jugar en el Reino Unido la próxima semana.