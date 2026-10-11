El novato KC Concepcion deja el emparrillado luego de ser noqueado después de sufrir una conmoción

El novato de los Cleveland Browns, KC Concepcion, sufrió una conmoción cerebral durante el primer cuarto del partido celebrado este domingo 11 de octubre de 2026 contra los New York Jets. Debido a la gravedad del impacto en la cabeza, el receptor de 22 años fue retirado de inmediato del emparrillado del MetLife Stadium hacia los vestidores y se le descartó para regresar por el resto del compromiso dominical.Los detalles del fuerte impacto sobre el terreno de juego

A mediados del primer cuarto, Concepcion recibió un durísimo impacto casco contra casco por parte del safety de los Jets, Minkah Fitzpatrick, justo en el momento en que intentaba asegurar una recepción aérea. El fuerte golpe provocó de forma aparatosa que la cabeza del receptor abierto impactara fuertemente contra el césped del estadio, encendiendo las alarmas de los médicos.

La atención médica y el reporte en el campo:

Inmovilidad inmediata: El jugador de primer año permaneció tendido inmóvil sobre el emparrillado durante varios minutos tras el choque.

Evaluación en vestidores: Aunque logró ponerse de pie por su propia cuenta asistido por el personal de su franquicia, fue llevado directo a una revisión interna, donde fue descartado casi al instante.

Castigo reglamentario: Por la severidad de la jugada, Fitzpatrick recibió un castigo de 15 yardas por rudeza innecesaria al golpear a un receptor indefenso.

Polémica por el golpe y estado de salud actual

A pesar de lo alarmante de la secuencia en vivo, el propio KC Concepcion publicó un mensaje de tranquilidad en sus redes sociales tras el partido asegurando a sus seguidores que se encuentra "bien". De igual forma, el mariscal de campo Deshaun Watson mencionó en la zona mixta haber hablado con él y confirmó que el jugador se encuentra estable en el hotel.

Por otra parte, el entrenador en jefe de los Browns, Todd Monken, matizó la polémica situación en conferencia de prensa declarando ante los reporteros que fue una jugada meramente futbolística y "de choque" (bang-bang play), descartando malas intenciones o dolo por parte del defensivo de Nueva York.

El equipo médico de Cleveland evaluará detalladamente la evolución de Concepcion bajo el protocolo estricto de conmociones de la NFL a lo largo de la semana para determinar su disponibilidad de cara al crucial partido de la siguiente jornada contra Baltimore.

Resultados Semana 5 de la NFL

Juego Internacional (Londres)

Philadelphia Eagles 17 - 19 Jacksonville Jaguars

Partidos matutinos

Indianapolis Colts 22 - 34 Pittsburgh Steelers

New York Giants 27 - 27 Washington Commanders (Empate)

Chicago Bears 7 - 31 Green Bay Packers

Cleveland Browns 12 - 17 New York Jets

Minnesota Vikings 23 - 13 New Orleans Saints

Cincinnati Bengals 31 - 24 Miami Dolphins

Las Vegas Raiders 17 - 45 New England Patriots

Houston Texans 26 - 3 Tennessee Titans

Partidos vespertinos

Denver Broncos 23 - 17 Los Angeles Chargers

Detroit Lions 45 - 21 Arizona Cardinals

San Francisco 49ers 32 - 29 Seattle Seahawks