Fin de una era. Uno de los mejores porteros de la historia colgará los guantes, Manuel Neuer ha anunciado su retiro de futbol profesional para final de temporada.

El legendario arquero de Alemania y el Bayern Múnich confirmó que esta será su última temporada y en el verano del 2027 pondrá fin a una carrera llena de éxitos.

En entrevista para Sky Sports Alemania, Manuel aseguró que es una decisión que tiene completamente asimilada y está disfrutando los últimos meses que le quedan como jugador del Bayern Múnich.

“Asumo que mi tiempo aquí llegará a su fin este verano. Por ahora, solo estoy tratando de disfrutar el tiempo que me queda”

Neuer pensó en retirarse después del Mundial

De igual manera, el arquero campeón del mundo en 2014 reveló que la decisión de su retiro no es nueva, inclusive confesó que su adiós definitivo iba a ser después de la Copa del Mundo 2026, pero decidió jugar un año más con el Bayern.

“Ya estaba 85% listo para retirarme el verano pasado, luego hay un gran ambiente en el Bayern y decidí continuar”

Manuel Neuer sufre lesión en victoria del Bayern Múnich frente al Mainz REUTERS

El histórico palmarés de Manuel Neuer

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria profesional, Manuel Neuer construyó una de las vitrinas más exitosas en la historia del futbol mundial, consolidándose como el guardameta más laureado de todos los tiempos con 36 títulos oficiales a nivel de clubes y selección nacional.

Desde su irrupción en el Schalke 04 hasta su consolidación como capitán y leyenda del Bayern Múnich, pasando por la cima del mundo con Alemania en Brasil 2014, el arquero alemán conquistó prácticamente todos los trofeos que disputó, incluyendo dos tripletes históricos con el conjunto bávaro en 2013 y 2020.

Neuer iguala marca histórica en Mundiales de exportero mexicano REUTERS y MEXSPORT

Con el Bayern Múnich (33 títulos)

Bundesliga (13): 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2024-25 y 2025-26

2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2024-25 y 2025-26 Copa de Alemania / DFB-Pokal (6): 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2018-19, 2019-20 y 2025-26

Supercopa de Alemania (8): 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 y 2025

UEFA Champions League (2): 2012-13 y 2019-20

Supercopa de Europa (2): 2013 y 2020

Mundial de Clubes de la FIFA (2): 2013 y 2020

Con el Schalke 04 (1 título)

Copa de Alemania / DFB-Pokal (1): 2010-11

Con la Selección de Alemania (2 títulos)

Copa Mundial de la FIFA (1): Brasil 2014

Brasil 2014 Eurocopa Sub-21 (1): Suecia 2009

Distinciones individuales destacadas