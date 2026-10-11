¡Show de Drake Maye! Patriots aplastan a Raiders y Fernando Mendoza debuta en la NFL

Los New England Patriots firmaron una contundente victoria de 45-17 sobre los Las Vegas Raiders en el emparrillado del Gillette Stadium. El partido estuvo liderado por una actuación memorable del quarterback Drake Maye, quien generó cinco touchdowns en el que es su mejor partido del año. Por el contrario, la única buena noticia para los Malosos fue el debut de Fernando Mendoza, la primera selección global del pasado Draft y su gran apuesta a futuro.

Maye completó envíos con nueve diferentes receptores para registrar una línea de 26 de 34 pases completos, 374 yardas aéreas y cuatro anotaciones, añadiendo además un touchdown terrestre de 3 yardas. Con esta imponente exhibición en Foxborough, el joven de tercer año en la NFL se convirtió en el primer pasador de los Patriots con partidos consecutivos de al menos tres pases de anotación desde que Tom Brady lo hiciera en 2018, registrando al mismo tiempo su primer juego de la campaña sin entregas de balón.

El dominio ofensivo de los Patriots desde el arranque

Desde la serie ofensiva inaugural del compromiso, Nueva Inglaterra (3-2) marcó la pauta del partido mediante una vistosa conexión de 35 yardas entre Maye y el receptor DeMario Douglas. A pesar de que el veterano Kirk Cousins respondió con rapidez para la ofensiva de Las Vegas tras conectar un pase de anotación de 13 yardas con el ala cerrada Brock Bowers, el ataque de los locales resultó completamente imparable para las trincheras defensivas visitantes.

Las claves de la paliza de Nueva Inglaterra:

Poder terrestre: Rhamondre Stevenson devolvió la ventaja a los de Foxborough con un acarreo anotador de 5 yardas en el segundo cuarto.

Oportunismo antes del descanso: Justo antes de irse a los vestuarios, Maye sacó provecho de la posición de campo tras un gol de campo fallado por Matt Gay, encontrando en la zona de anotación al ala cerrada Hunter Henry para poner el 21-7 transitorio.

Ataque aéreo explosivo: La paliza se terminó de sellar en el tercer cuarto mediante un envío de 34 yardas dirigido a Kyle Williams y una anotación terrestre del propio Maye. La ofensiva de los Patriots desarmó por completo a su rival, acumulando 536 yardas totales, su mejor registro en lo que va del calendario.

El debut de Fernando Mendoza con los Raiders

Con el encuentro sentenciado en las acciones del último cuarto, el entrenador en jefe de Las Vegas tomó la decisión de sustituir a Kirk Cousins —quien finalizó con 243 yardas, un touchdown y tres capturas— para dar paso al debut en la NFL de Fernando Mendoza, primera selección global del Draft de 2026.

El ganador del Trofeo Heisman de 2025 inició la campaña regular como suplente en la plantilla, emulando la histórica situación vivida por Baker Mayfield en la temporada de 2018 como el primer quarterback reclutado en el número uno que no comenzó como titular en la Semana 1.

El novato de 23 años de edad mostró aplomo en su primera serie ofensiva en las diagonales al completar sus primeros cinco pases, destacando uno de 16 yardas hacia Tre Tucker que adentró a los Raiders en territorio rival. Su línea estadística final de cerró en 6 de 8 pases completos para 48 yardas, sin touchdowns ni intercepciones.

Resultados de juegos matutinos en la NFL

Las Vegas Raiders 17 - 45 New England Patriots

Filadelfia Eagles 17-19 Jacksonville Jaguars

Cincinnati Bengals 31-24 Miami Dolphins

Cleveland Browns 12 - 17 New York Jets

Houston Texans 26-3 Tennessee Titans

Indianapolis Colts 22 - 34 Pittsburgh Steelers

Minnesota Vikings 23 - 13 New Orleans Saints

Chicago Bears 7 - 31 Green Bay Packers

NY Giants 27-27 Washington Commanders