El contraste del pasado y la contundente victoria del sábado en el Texas Health Mansfield Stadium provoca en Rebeca Bernal una inmensa felicidad. La defensora es consciente de los fracasos en los anteriores ciclos mundialistas tras quedar fuera de las ediciones de Francia 2019 y Australia/Nueva Zelanda 2023.

"Siempre soñé en estar en un Mundial", dijo tras la victoria sobre Haití (4-2), en los cuartos de final de la Concacaf W Championship. "Pero todavía falta, pensar en esto que seguimos aquí, no somos conformistas y queremos más".

En un vistazo al pasado, en el 2022 Rebeca Bernal la pasó mal. En el clasificatorio resultó lesionada y con la frustración de quedar sin posibilidades de ir a la Copa Mundial Femenina del año siguiente y posteriormente ni a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Toca trabajar para ser constante, ganarme un lugar en Brasil y ahora también a Olímpicos, es un duro golpe el que nos tocó vivir, difícil, pero nos abrió los ojos, para mirar hacia adentro. El apoyo de la FMF en estos años fue increíble y se ve reflejado".

Contra Haití, Rebeca Bernal también vivió momentos de un protagonismo no deseado, al provocar un penalti. Sin embargo, la meta Esthefanny Barreras le quitó el cargo de culpa, al detener el disparo de Dumornay.

"El equipo está muy feliz, es momento de celebrar, el momento era nuestro y no lo dejaríamos ir, orgullosa, porque todos trabajamos. Es increíble, el resultado ahí está. Disfrutar el momento y seguir, porque México está para grandes cosas".

Por último, la mexicana que milita con el Manchester United Femenil resaltó el brinco de calidad que la Liga MX Femenil da con la clasificación de México al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028, por tener en el 50 por ciento de su convocatoria a elementos de la competición casera.

"El futbol femenil en México ya es una realidad, ganando a Haití, rival que es muy complejo por todas sus capacidades, lo que está haciendo la Liga MX creciendo mucho y con jugadoras que se dan a conocer a nivel mundial, el equipo, todas aportan a la Selección, lo tenemos claro, no importan los nombres ni el equipo. Gracias a esa gente que creyó en nosotras, estamos en el Mundial, muy feliz", sentenció Bernal.

Este martes 30 de noviembre la Selección Mexicana Femenil se medirá ante Canadá en la semifinal de la Concacaf W. De pasar a la final, a disputarse en Houston, esperará rival, Estados Unidos o Jamaica.