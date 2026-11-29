El Valencia de Javier Aguirre evitó una derrota en Mestalla al empatar 1-1 frente a Osasuna, en la decimocuarta jornada de LaLiga. El resultado permitió al conjunto naranjero llegar a 13 puntos y conseguir un respiro en su lucha por alejarse de la zona de descenso, aunque continúa comprometido en la parte baja de la clasificación.

El equipo del ‘Vasco’ estuvo en desventaja por el tanto de Rubén García, pero encontró la igualada gracias a Hugo Duro, quien aprovechó una asistencia de David Otorbi para marcar de cabeza y devolver la esperanza a la afición valencianista.

El conjunto local incluso necesitó la intervención del VAR para conservar el empate, después de que se anulara un gol de Asier Osambela por una mano en el control previo a su remate durante los minutos finales.

Duro rescata al Valencia y el VAR evita una derrota en Mestalla

El encuentro tuvo una primera mitad con pocas ocasiones y escasa claridad ofensiva. Sin embargo, Osasuna encontró la ventaja al minuto 63, cuando Rubén García aprovechó un pase atrás de Raúl Moro para vencer al guardameta Stole Dimitrievski con un disparo de zurda.

La reacción del Valencia llegó seis minutos después. Los cambios de Aguirre dieron resultado y Hugo Duro apareció con un remate de cabeza para establecer el 1-1 y rescatar un punto que parecía complicado.

Cuando Osasuna buscaba recuperar la ventaja, Asier Osambela consiguió enviar el balón al fondo de las redes al minuto 88. No obstante, tras la revisión del VAR, el árbitro Javier Alberola Rojas anuló la anotación por una mano en el control del futbolista navarro.

Aguirre se reencuentra con Osasuna en un partido especial

El compromiso también tuvo un significado particular para Javier Aguirre, quien volvió a enfrentarse a uno de los clubes que marcaron su trayectoria en el futbol español.

El técnico mexicano dirigió a Osasuna entre 2002 y 2006, periodo en el que consiguió uno de los mayores logros de la historia de la institución: clasificarla por primera vez a la UEFA Champions League, además de llevarla a la final de la Copa del Rey.

Sin embargo, el empate dejó una asignatura pendiente para el ‘Vasco’: ganar en Mestalla. Aguirre se convirtió en el primer entrenador del Valencia desde Gary Neville que no consigue una victoria en sus primeros cuatro partidos ligueros como local.